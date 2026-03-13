

صدر عن هيئة البترون في التيار الوطني الحر ردا على المحامي مجد بطرس حرب:



كنا قد آلينا على أنفسنا ألّا نفتّش في تاريخك أو في تاريخ الوالد، لكنك لم تترك لنا ما نخاطبك به سوى وعدك بترك لبنان والسفر خارجه إن خسرت انتخابات عام ٢٠٢٢. غير أنّ ذلك الوعد لم يكن سوى وعد صغار؛ وعدًا لم يُلزمك بشيء، ولم يكن بريئًا في دلالاته.



وبما أنك أُعيد تدويرك اليوم بخبثٍ سياسيٍ معروف، بعد فشلٍ انتخابيٍ متكرر، فلا بأس أن نذكّرك، أيها الصغير، ببعضٍ من تاريخ الوالد.



الوالد هو ممن وقفوا يطلبون حضور الاحتلال السوري في لبنان قبل الطائف، عبر بيان بكركي، وخلال الطائف، وحتى في ما تلا الطائف من سنوات.



ووالدك، يا صغير، كان مع حفنةٍ من النواب ممّن أسّسوا لعملية ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠. ومن تخلّى عن لبنان وعن الأسرى هو الوالد نفسه الذي حاول إقناع البطريرك صفير بصدق نوايا الرئيس الأسد، يوم تحفّظ البطريرك على وثيقة الأخوّة بين لبنان وسوريا؛ تلك الوثيقة التي غطّت ممارسات النظام السوري في تلك المرحلة. يومها شهدت شتورا “الترويقة” الشهيرة، وارتسمت ابتسامة الوالد مع النواب وهم يتراصفون للسلام على حافظ الأسد.



ألسْتَ ابنَ ذاك الذي استجدى المقعد النيابي عام ١٩٩٦ عبر إلياس الهراوي؟ وقد زار الهراوي — كما ورد في مذكراته — حافظ الأسد مرتين لهذا الغرض، فعاد الوالد باكتساحٍ للأصوات.



تمهّل قليلًا يا صغير. فوالدك غادر قداس مار مارون عام ٢٠٠٠ لأن المطران مطر لم يوجّه التحية إلى حزب الله، قبل أن يعود ليستعطي المقعد نفسه مرةً أخرى.



أما حديثك عن ترك العسكر في الميدان، فنحيلك إلى كتاب «Chronique du Liban rebelle» للكاتب دانيال روندو، الذي كرّمته الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس رفيق الحريري عام ١٩٩٦. لعلّك تجد هناك بعض الحقائق التي لم يخبرك بها الوالد، بعدما اعتاد أن يروي لك أخبارًا على هواه.



وأما الأسرى، فليتنا سمعنا أن الوالد أعاد واحدًا منهم. سلْه ماذا قال لأهالي المفقودين من الجيش اللبناني بعد عملية ١٣ تشرين، ومنهم أبناء تنورين، حين قصدوه يسألونه عن مصير أحبّتهم في السجون السورية.



يا كتائبي الأمس وقواتي اليوم، اسأل سامي الجميل أو رفاق الجولاني عن مصير بعض الأسرى، فلعلّك تستطيع على الأقل أن تعيد إلينا رفاتًا.



صه أيها الصغير… ولن نذكّرك بقول رسّام الإسكندر الكبير حين اعترضه من أراد أن يغيّر في لوحة ذلك العظيم.