الخارجية المصرية: نرفض المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
-
13 March 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
جدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، وذلك لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.
كما شدد على أن الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتقوِّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، كما أكد دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في فرض سلطاتها على كل الأراضي اللبنانية.
وجدد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني اللبناني، ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد على ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
من جهته، ثمَّن بولس الدور الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في لبنان، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.
-
Just in
-
-
-
-
-
-
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
18 :58
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة! تتمة
-
18 :49
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا تتمة
-
18 :43
معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بلواءي الكوماندوز النظامي وناحال إلى الجبهة اللبنانية
-
18 :40
الطيران الحربي المعادي اغار على الطريق العام في بلدة دبين وقطع الطريق بين مرجعيون والخيام وابل السقي
-
18 :25
اليكم الطرق المقطوعة حتى اللحظة بسبب الغارات الإسرائيلية تتمة
-
18 :12
ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أن المرشد الإيراني الجديد تعرض لضرر لكنني أرجح أنه لا يزال على قيد الحياة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره لسكان الضاحية...اليكم المناطق المستهدفة!
-
-
-
13 March 2026
-
دعم إنساني إضافي للبنان...من إيطاليا
-
-
-
13 March 2026
-
اليكم الطرق المقطوعة حتى اللحظة بسبب الغارات الإسرائيلية
-
-
-
13 March 2026
-
جرحى في غارة على منزل في الصوانة وغارات على برج قلاوي قانون رأس العين والقاسمية
-
-
-
13 March 2026
-
مرقص يناشد العالم من على شبكة ABC news الأميركية دعم لبنان وجيشه وتحييد منشآته والمدنيين
-
-
-
13 March 2026
-
غارة معادية تستهدف محطة وقود في ساحة جبشيت (بالصورة)
-
-
-
13 March 2026
-
وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773
-
-
-
13 March 2026
-
ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا"
-
-
-
13 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - هل تلقى لبنان رسائل تهديد بقصف المرافق؟
-
-
-
13 March 2026
-
درغام: الجيش الضامن للدولة... وسلاح "الحزب" يجب أن يُسلَّم
-
-
-
13 March 2026