جدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا الرفض القاطع لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، وذلك لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.



كما شدد على أن الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتقوِّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددًا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، كما أكد دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية في فرض سلطاتها على كل الأراضي اللبنانية.



وجدد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها على كامل التراب الوطني اللبناني، ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد على ضوء انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار لبنان الشقيق.



من جهته، ثمَّن بولس الدور الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في لبنان، مشيدًا بالجهود المصرية الرامية إلى احتواء التصعيد ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.