نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 13 آذار بلغ 773، وعدد الجرحى 1933.



وسجل ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى الأطفال من 98 أمس إلى 103 شهداء أطفال اليوم ومن 304 أمس إلى 326 طفلا جريحا اليوم.



