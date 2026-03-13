ابدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ثقته بان الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك، في مقابلة، أن هذا الامر قد لا يحصل في شكل فوري.



وقال ترامب لاذاعة فوكس نيوز "أعتقد فعلا أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جدا سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فورا".



