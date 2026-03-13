أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة "أكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ، أمس، غارة في منطقة الجامعة اللبنانية في بيروت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.



وأوضح أدرعي أن الغارة أسفرت عن مقتل مرتضى حسين سرور، الذي قال إنه عنصر في الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127).



وأضاف أن سرور كان يُعد، بحسب قوله، شخصية بارزة ومركز معرفة في مجال تصنيع الوسائل القتالية داخل الحزب، مشيرًا إلى أنه شقيق محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله الذي قُتل في عملية "سهام الشمال".



ولفت أدرعي إلى أن سرور كان يعمل أيضًا محاضرًا في مجال الكيمياء في الجامعة اللبنانية في بيروت، معتبرًا أن هناك عناصر آخرين في الحزب يعملون في مجالات الإنتاج العسكري إلى جانب عملهم الأكاديمي في جامعات لبنانية.

كما أشار إلى أن جهات تصنيع الوسائل القتالية التابعة لحزب الله تعمل في مواقع مختلفة داخل لبنان، بهدف تعزيز قدرته على إنتاج وسائل القتال بشكل مستقل.

وختم بالقول إن الحزب يعمل، بحسب تعبيره، على دمج عناصره وقادته داخل البيئة المدنية في مناطق مختلفة من لبنان.