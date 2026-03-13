"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية!
-
13 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر منصة "أكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ، أمس، غارة في منطقة الجامعة اللبنانية في بيروت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية.
وأوضح أدرعي أن الغارة أسفرت عن مقتل مرتضى حسين سرور، الذي قال إنه عنصر في الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127).
وأضاف أن سرور كان يُعد، بحسب قوله، شخصية بارزة ومركز معرفة في مجال تصنيع الوسائل القتالية داخل الحزب، مشيرًا إلى أنه شقيق محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله الذي قُتل في عملية "سهام الشمال".
ولفت أدرعي إلى أن سرور كان يعمل أيضًا محاضرًا في مجال الكيمياء في الجامعة اللبنانية في بيروت، معتبرًا أن هناك عناصر آخرين في الحزب يعملون في مجالات الإنتاج العسكري إلى جانب عملهم الأكاديمي في جامعات لبنانية.
كما أشار إلى أن جهات تصنيع الوسائل القتالية التابعة لحزب الله تعمل في مواقع مختلفة داخل لبنان، بهدف تعزيز قدرته على إنتاج وسائل القتال بشكل مستقل.
وختم بالقول إن الحزب يعمل، بحسب تعبيره، على دمج عناصره وقادته داخل البيئة المدنية في مناطق مختلفة من لبنان.
-
Just in
-
12 :43
وزارة الصحة في بيان: 8 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية لغارة الفوار – صيدا
-
12 :35
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة
-
12 :19
غارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ – تبنين
-
12 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان
-
11 :59
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض تتمة
-
11 :58
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض
-
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا
-
تهديد إسرائيلي جديد للبنان: "هذه البداية وستخسرون الأراضي"!
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
-
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
-
4 اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة فجرًا
-
اشتباكات بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"!
-
حرب إنذارات بين "الحزب" وإسرائيل وسط ضبابية العملية البرية!
-
حرب إيران... خشية أميركية من عواقب غير محسوبة على مستقبل المنطقة
-
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان
-
ارتفاع جديد بأسعار البنزين والمازوت
-
تصعيد متواصل.. غارة إسرائيلية تقطع جسر الزرارية فوق الليطاني!
-
تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
البستاني: أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري لزيادة سعر البنزين والتشدّد في مراقبة أسعار السلع الأساسيّة
-
لبنان يتبلّغ توغلاً إسرائيلياً قريباً… وانقسام حيال التفاوض
-
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة: ما الذي ينتظر لبنان؟
-
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي
-
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار
-
عدوان إسرائيلي على النبعة والجناح والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
-
-
Just in
-
12 :43
وزارة الصحة في بيان: 8 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية لغارة الفوار – صيدا
-
12 :35
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة
-
12 :19
غارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ – تبنين
-
12 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان
-
11 :59
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض تتمة
-
11 :58
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مسؤولون إسرائيليون: هاجمنا إيران من دون خطة واقعية لتغيير النظام
-
-
-
13 March 2026
-
طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج
-
-
13 March 2026
-
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض
-
-
-
13 March 2026
-
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا
-
-
-
13 March 2026
-
تهديد إسرائيلي جديد للبنان: "هذه البداية وستخسرون الأراضي"!
-
-
-
13 March 2026
-
كيف أنفق هيغسيث 93 مليار دولار في شهر؟
-
-
-
13 March 2026
-
ما أفضل وقت للوقوف على الميزان خلال اليوم؟
-
-
13 March 2026
-
الصين تكشف عن ألياف كربون تفوق قوة الفولاذ بـ10 مرات
-
-
13 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
-
-
-
13 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني
-
-
13 March 2026