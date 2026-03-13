بعد الهجوم الذي تعرّض له الجيش ودور قائده العماد رودولف هيكل في المرحلة المقبلة، ولا سيما عقب البيان الذي أصدره على خلفية عملية الإنزال الإسرائيلية في بلدة النبي شيت، ارتفعت أصوات تدعو إلى إقالة هيكل. غير أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سارع إلى زيارة اليرزة، حيث عقد اجتماعاً مع هيكل وعدد من الضباط، مؤكداً رفضه المساس بالمؤسسة العسكرية أو بقائدها في هذه المرحلة الحساسة.



وأفادت مصادر دبلوماسية بأن ضغوطاً مورست باتجاه إقالة قائد الجيش، قيل إنها جاءت من رئيس الحكومة وعدد من النواب الذين يديرون في فلكه. إلا أن رئيس الجمهورية تلقّى، بحسب المصادر نفسها، إشارات من الفاتيكان تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب قائد الجيش والمؤسسة العسكرية في هذه الظروف، ما عزّز موقف بعبدا الرافض لأي خطوة من هذا النوع. وتشير المصادر إلى أن الكرسي الرسولي سيكون حامياً وداعماً لقيادة الجيش في هذه المرحلة، انطلاقاً من حرصه على استقرار المؤسسة العسكرية ودورها في حفظ التوازن الداخلي.