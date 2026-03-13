خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
-
13 March 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
بعد الهجوم الذي تعرّض له الجيش ودور قائده العماد رودولف هيكل في المرحلة المقبلة، ولا سيما عقب البيان الذي أصدره على خلفية عملية الإنزال الإسرائيلية في بلدة النبي شيت، ارتفعت أصوات تدعو إلى إقالة هيكل. غير أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سارع إلى زيارة اليرزة، حيث عقد اجتماعاً مع هيكل وعدد من الضباط، مؤكداً رفضه المساس بالمؤسسة العسكرية أو بقائدها في هذه المرحلة الحساسة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن ضغوطاً مورست باتجاه إقالة قائد الجيش، قيل إنها جاءت من رئيس الحكومة وعدد من النواب الذين يديرون في فلكه. إلا أن رئيس الجمهورية تلقّى، بحسب المصادر نفسها، إشارات من الفاتيكان تؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب قائد الجيش والمؤسسة العسكرية في هذه الظروف، ما عزّز موقف بعبدا الرافض لأي خطوة من هذا النوع. وتشير المصادر إلى أن الكرسي الرسولي سيكون حامياً وداعماً لقيادة الجيش في هذه المرحلة، انطلاقاً من حرصه على استقرار المؤسسة العسكرية ودورها في حفظ التوازن الداخلي.
-
Just in
-
12 :43
وزارة الصحة في بيان: 8 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية لغارة الفوار – صيدا
-
12 :35
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة
-
12 :30
"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية! تتمة
-
12 :19
غارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ – تبنين
-
12 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان
-
11 :59
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
-
4 اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة فجرًا
-
اشتباكات بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"!
-
حرب إنذارات بين "الحزب" وإسرائيل وسط ضبابية العملية البرية!
-
حرب إيران... خشية أميركية من عواقب غير محسوبة على مستقبل المنطقة
-
أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان
-
ارتفاع جديد بأسعار البنزين والمازوت
-
تصعيد متواصل.. غارة إسرائيلية تقطع جسر الزرارية فوق الليطاني!
-
تحذير عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
-
البستاني: أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري لزيادة سعر البنزين والتشدّد في مراقبة أسعار السلع الأساسيّة
-
لبنان يتبلّغ توغلاً إسرائيلياً قريباً… وانقسام حيال التفاوض
-
العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة: ما الذي ينتظر لبنان؟
-
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي
-
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار
-
عدوان إسرائيلي على النبعة والجناح والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
-
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
-
الأخبار: توظيفات ومحسوبيات و«إسقاط بالباراشوت» لزوجة رئيس الحكومة
-
المقاومة تعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على اهداف إسرائيلية
-
-
Just in
-
12 :43
وزارة الصحة في بيان: 8 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية لغارة الفوار – صيدا
-
12 :35
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة
-
12 :30
"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية! تتمة
-
12 :19
غارة استهدفت دراجة نارية على طريق عام صفد البطيخ – تبنين
-
12 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل عقب رصد صواريخ من لبنان
-
11 :59
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مسؤولون إسرائيليون: هاجمنا إيران من دون خطة واقعية لتغيير النظام
-
-
-
13 March 2026
-
"دكتور في الصباح وعنصر في الحزب في المساء!".. هذا ما زعمه أدرعي عن ضربة الجامعة اللبنانية!
-
-
-
13 March 2026
-
طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج
-
-
13 March 2026
-
انتشال شهيدين من تحت الأنقاض
-
-
-
13 March 2026
-
بالفيديو: لحظة استهداف شقة سكنية في صيدا
-
-
-
13 March 2026
-
تهديد إسرائيلي جديد للبنان: "هذه البداية وستخسرون الأراضي"!
-
-
-
13 March 2026
-
كيف أنفق هيغسيث 93 مليار دولار في شهر؟
-
-
-
13 March 2026
-
ما أفضل وقت للوقوف على الميزان خلال اليوم؟
-
-
13 March 2026
-
الصين تكشف عن ألياف كربون تفوق قوة الفولاذ بـ10 مرات
-
-
13 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني
-
-
13 March 2026