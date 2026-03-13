أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
13 March 2026
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، التي تعود وتنخفض بشكل سريع بعد الظهر. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر، مترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد. تنشط الرياح وتشتد سرعتها أحيانا لحدود ال 85 كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتصل الى 1800 ليلا.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة:
طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق متمركز شمال مصر يؤدي الى طقس ماطر مع عواصف رعدية ورياح قوية ، ويستمر حتى صباح الاثنين حيث ينحسر الطقس تدريجا ويستقر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة في المناطق الداخلية .
السبت:
غائم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل التي تعود وتنخفض بشكل سريع بعد الظهر. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر، مترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد. تنشط الرياح وتشتد سرعتها أحيانا لحدود ال 85 كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتصل الى 1800 ليلا.
الأحد:
غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر ، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى 60 كم/س فيرتفع موج البحر، تخف حدة الامطار اعتبارا من المساء .
الإثنين:
غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وتهطل امطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر ، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار ويتحول ليلا الى قليل الغيوم . تظل الاجواء باردة فيتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.
-الحرارة على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة،في الداخل من 8 الى 19 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س، تشتد مساء فتصل لحدود ال50 كلم/س
-الانقشاع: جيد ، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75 % .
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,53
-ساعة غروب الشمس: 17,43
