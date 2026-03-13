أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أن "بلادها أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة".



وأوضحت الوزيرة أن "عدداً محدوداً من المسؤولين الأستراليين سيبقى في لبنان لمواصلة تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأستراليين الموجودين في البلاد"، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان سلامة الطاقم الدبلوماسي.



ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً عسكرياً متسارعاً، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة خلال الساعات الماضية.



وفي ظل هذه التطورات، دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة لبنان أو تجنب السفر إليه، من بينها الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، وذلك بسبب المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.



كما تحث السفارات الأجنبية مواطنيها الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد إذا كان ذلك ممكناً، أو اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، في وقت تواصل فيه الدول متابعة التطورات الميدانية عن كثب.

