أستراليا تسحب جزءاً من بعثتها في لبنان
13 March 2026
tayyar.org
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية أن "بلادها أصدرت توجيهات بمغادرة المسؤولين الأستراليين غير الأساسيين العاملين في لبنان، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة".
وأوضحت الوزيرة أن "عدداً محدوداً من المسؤولين الأستراليين سيبقى في لبنان لمواصلة تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأستراليين الموجودين في البلاد"، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان سلامة الطاقم الدبلوماسي.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً عسكرياً متسارعاً، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة خلال الساعات الماضية.
وفي ظل هذه التطورات، دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة لبنان أو تجنب السفر إليه، من بينها الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، وذلك بسبب المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة.
كما تحث السفارات الأجنبية مواطنيها الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد إذا كان ذلك ممكناً، أو اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، في وقت تواصل فيه الدول متابعة التطورات الميدانية عن كثب.
Just in
11 :20
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل! تتمة
11 :13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يدرس تجنيد مزيد من قوات الاحتياط لتمكين تحويل القوات النظامية إلى جنوب لبنان
11 :12
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج... تتمة
11 :09
"رويترز" عن وكالة: أنباء عن غارة جوية في منطقة جوادیه جنوب شرق طهران وفرق الإنقاذ تهرع للموقع
10 :56
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومستوطنات محيطة بالجليل الأعلى إثر تسلّل مسيّرة
10 :52
الاتحاد الأوروبي: ستتم إعادة تقييم أمن إمدادات النفط والغاز في التكتل إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة أطول أو حدثت المزيد من الاضطرابات
EXCLUSIVE
خاص - بعد حملات الهجوم والإفتراء الفاتيكان يدعم الجيش وهيكل!
13 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني
13 March 2026
-
أمطار غزيرة مع برق ورعد وثلوج...
13 March 2026
-
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية
13 March 2026
-
مقتل مهاجم بعد اقتحامه كنيسا يهودياً في ميشيغان الأميركية بشاحنة
13 March 2026
-
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026
13 March 2026
-
4 اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة فجرًا
13 March 2026
-
اشتباكات بين قوات العدو الإسرائيلي وعناصر من "الحزب"!
13 March 2026
-
حرب إنذارات بين "الحزب" وإسرائيل وسط ضبابية العملية البرية!
13 March 2026
-
حرب إيران... خشية أميركية من عواقب غير محسوبة على مستقبل المنطقة
13 March 2026