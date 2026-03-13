





النهار: اتّساع متدحرج للعمليات الإسرائيلية نحو الزهراني وبيروت... الحكومة تواجه مجدداً التدخل الايراني و"الحملة المشبوهة"













الأخبار: إستثمار سياسي ومحسوبيات و"توظيف" زوجة رئيس الحكومة

الوكالات الدولية مستاءة من إدارة ملف النزوح

بيروت في دائرة النار و"سيناريوات" للتوغل حتى الليطاني

سلطة الوصاية تهرول للتغاوض مع العدو!

إيران تفعّل سلاح "هرمز"... ماضون غلى النهاية













اللواء: العدوان الإسرائيلي المتفلِّت يضرب وسط بيروت ويتوسَّع بالتهجير وجرائم القتل

عون يشكل وفد التفاوض وسلام لإنهاء مغامرة الإسناد.. ونتنياهو يتوعد قاسم















البناء: العالم يرقص على الصفيح الساخن لمضيق هرمز وخسائر البورصة تريليون دولار | الخامنئي في خطابه الأول: رحيل الأميركيين وإغلاق هرمز وترابط جبهة المقاومة | لبنان على فوهة بركان مع تهجير شمال الليطاني وغارات قتل المدنيين في بيروت













الجمهورية: ضغوط إسرائيلية إستباقًا للتفاوض

الحكومة تستدعي "من يمثل السفارة الايرانية" للاحتجاج













الديار: بيروت «تحت النار»... سقطت «الخطوط الحمراء»؟

«اسرائيل» تقر بالاخفاق وتستعد للغزو... ولا افق للتفاوض!













المدن: الحرب على لبنان: العمليات تتكثف وتوسيع الاخلاءات للزهراني











نداء الوطن: لبنان يشكّل "افتراضيًا" وفد التفاوض

عصابة "الحزب" تسعى إلى الفتنة















l'orient le jour: L'armée israélienne a mené une frappe contre une voiture à Jnah, des médias font état d'au moins un mort











بعض عناوين الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: ترمب يتعهد بمنع إيران نووياً... ومجتبى يتمسك بإغلاق «هرمز»











الأنباء الكويتية: اتصالات لعون ليلاً أسفرت عن هدنة صباحية وتجنيب لقصف منشآت مدنية

العمل على حل «تحت النار» وحركة مكثفة في عين التينة