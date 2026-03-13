عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2026
13 March 2026
13 March 2026
source: tayyar.org
النهار: اتّساع متدحرج للعمليات الإسرائيلية نحو الزهراني وبيروت... الحكومة تواجه مجدداً التدخل الايراني و"الحملة المشبوهة"
الأخبار: إستثمار سياسي ومحسوبيات و"توظيف" زوجة رئيس الحكومة
الوكالات الدولية مستاءة من إدارة ملف النزوح
بيروت في دائرة النار و"سيناريوات" للتوغل حتى الليطاني
سلطة الوصاية تهرول للتغاوض مع العدو!
إيران تفعّل سلاح "هرمز"... ماضون غلى النهاية
اللواء: العدوان الإسرائيلي المتفلِّت يضرب وسط بيروت ويتوسَّع بالتهجير وجرائم القتل
عون يشكل وفد التفاوض وسلام لإنهاء مغامرة الإسناد.. ونتنياهو يتوعد قاسم
البناء: العالم يرقص على الصفيح الساخن لمضيق هرمز وخسائر البورصة تريليون دولار | الخامنئي في خطابه الأول: رحيل الأميركيين وإغلاق هرمز وترابط جبهة المقاومة | لبنان على فوهة بركان مع تهجير شمال الليطاني وغارات قتل المدنيين في بيروت
الجمهورية: ضغوط إسرائيلية إستباقًا للتفاوض
الحكومة تستدعي "من يمثل السفارة الايرانية" للاحتجاج
الديار: بيروت «تحت النار»... سقطت «الخطوط الحمراء»؟
«اسرائيل» تقر بالاخفاق وتستعد للغزو... ولا افق للتفاوض!
المدن: الحرب على لبنان: العمليات تتكثف وتوسيع الاخلاءات للزهراني
نداء الوطن: لبنان يشكّل "افتراضيًا" وفد التفاوض
عصابة "الحزب" تسعى إلى الفتنة
l'orient le jour: L'armée israélienne a mené une frappe contre une voiture à Jnah, des médias font état d'au moins un mort
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يتعهد بمنع إيران نووياً... ومجتبى يتمسك بإغلاق «هرمز»
الأنباء الكويتية: اتصالات لعون ليلاً أسفرت عن هدنة صباحية وتجنيب لقصف منشآت مدنية
العمل على حل «تحت النار» وحركة مكثفة في عين التينة
06 :47
الجمهورية: لبنان حقّق تقدّماً في التحضير للتفاوض المباشر في انتظار الجواب الإسرائيلي (الجمهورية) تتمة
06 :41
وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت توقف إقامة الأعراس في صالاتها حتى إشعار آخر
06 :34
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي وتحذر السكان من مغادرة أماكنهم الآمنة
06 :31
الجمهورية: الحزب يرفض التفاوض المباشر كما يرفض التفاوض تحت النار (الجمهورية) تتمة
06 :24
الوكالة الوطنية: غارات على طيرفلسيه والقليلة وقصف مدفعي لأطراف القوزح ورامية (وطنية)
06 :11
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة (سكاي نيوز عربية) تتمة
أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 ىذار 2026
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
الأخبار: توظيفات ومحسوبيات و«إسقاط بالباراشوت» لزوجة رئيس الحكومة
المقاومة تعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على اهداف إسرائيلية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تُضيّق مساحة «المناطق الآمنة» في لبنان
روسيا اليوم: عمليات "الحزب" تطال تل أبيب ومستوطنات الشمال
أطلق النار على إسرائيليين... مصرع شاب لبناني في الغربة ثأرًا لأخويه!
الورقة السياسية للتيار الوطني الحر: سيادة لبنان ووحدته غير قابلين للنقاش وحصرية السلاح تتطلب رفض الاستسلام والاقتتال الداخلي والابتزاز
باسيل في لقاء موسع للتيار: الوقت للحكمة الوطنية ولبنان ليس جائزة حرب أو موضوع مقايضة (الصور بعدسة الزميل جورج الفغالي)
وزارة التربية والجامعة اللبنانية تنعيان الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور
مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي: خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم
تهديد اسرائيلي جديد لحي العمروسية في بيروت
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: هذا ما بلغه إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا
الرئيس عون معزيا باستشهاد مدير كلية العلوم وسرور: اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة
سلام: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني!
تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
