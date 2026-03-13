روسيا اليوم: عمليات "الحزب" تطال تل أبيب ومستوطنات الشمال
13 March 2026
10 mins ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن حزب الله اللبناني أمس، تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي بيانا عدة صدرت عنه منذ فجر أمس، قال "حزب الله" إنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليات العصف المأكول":
05 :12
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :09
سكاي نيوز عربية: مراسلنا: غارة تستهدف شقة في برج حمود النبعة شمالي بيروت (سكاي نيوز عربية)
05 :05
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك (روسيا اليوم) تتمة
05 :00
وسائل إعلام إسرائيلية: عن مصادر طبية: 50 مصاباً في "الزرازير" إثر سقوط صاروخ إيراني
04 :57
لبنان: وزارة الصحة: شهيد في العدوان الإسرائيلي على الجناح
04 :52
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع! (الأخبار) تتمة
أطلق النار على إسرائيليين... مصرع شاب لبناني في الغربة ثأرًا لأخويه!
الورقة السياسية للتيار الوطني الحر: سيادة لبنان ووحدته غير قابلين للنقاش وحصرية السلاح تتطلب رفض الاستسلام والاقتتال الداخلي والابتزاز
باسيل في لقاء موسع للتيار: الوقت للحكمة الوطنية ولبنان ليس جائزة حرب أو موضوع مقايضة (الصور بعدسة الزميل جورج الفغالي)
وزارة التربية والجامعة اللبنانية تنعيان الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور
مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي: خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم
تهديد اسرائيلي جديد لحي العمروسية في بيروت
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: هذا ما بلغه إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا
الرئيس عون معزيا باستشهاد مدير كلية العلوم وسرور: اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي والحياة الآمنة
سلام: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
رفضا لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية... يوسف رجّي استدعى القائم بالأعمال الإيراني!
تهديد اسرائيلي لمبنى في زقاق البلاط
العدو استهدف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية واستشهاد مديرها واستاذ جامعي
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
13 March 2026
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
13 March 2026
الأخبار: سلطة الوصاية تهرول نحو التفاوض وإسرائيل تتمنّع!
13 March 2026
الأخبار: توظيفات ومحسوبيات و«إسقاط بالباراشوت» لزوجة رئيس الحكومة
13 March 2026
اكتشاف 3 أنماط بيولوجية مختلفة لاضطراب فرط الحركة
13 March 2026
المقاومة تعلن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على اهداف إسرائيلية
13 March 2026
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تُضيّق مساحة «المناطق الآمنة» في لبنان
13 March 2026
الميادين: المقاومة العراقية تسقط طائرة "KC-135" أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها... والقيادة المركزية الأميركية تعترف
13 March 2026
غوارديولا: لن نتخلى عن حلم العودة أمام ريال مدريد رغم الهزيمة
13 March 2026
الذهب يستقر في ظل عوامل تبدد الدعم من الطلب على الملاذ الآمن
13 March 2026