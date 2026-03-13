روسيا اليوم: أعلن حزب الله اللبناني أمس، تنفيذ عدد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيرة.



وفي بيانا عدة صدرت عنه منذ فجر أمس، قال "حزب الله" إنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليات العصف المأكول":