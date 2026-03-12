أطلق النار على إسرائيليين... مصرع شاب لبناني في الغربة ثأرًا لأخويه!
12 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
أطلق شاب لبناني النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة، قبل أن يُقتل لاحقاً في مكان الحادث.
وفي التفاصيل، أفيد بأن الشاب يُدعى أيمن غزالي من بلدة مشغرة، وهو شقيق الشهيدين قاسم غزالي وإبراهيم غزالي اللذين قُتلا في غارة على البلدة في 5 آذار.
وبحسب المعلومات المتداولة، أقدم غزالي على إطلاق النار بدافع الثأر لمقتل شقيقيه، قبل أن يُقتل بعد ذلك.
-
