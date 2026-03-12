نقلت القناة 12 الاسرائيلية عـن مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي كبير قوله : " خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم. "