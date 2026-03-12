شو الوضع؟ لبنان يحثُ الخطى نحو التفاوض والجيش يردّ على رسالة التلويح بانقسامه... مجتبى خامنئي يطمئن الإيرانيين و"جبهة المقاومة" في خطابه الأول
-
12 March 2026
-
5 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
مع تسارع وتيرة الحرب على جبهتي لبنان وإيران، بات السباق محتدماً في محاولات الإيلام و"عض الأصابع" بين الأطراف المتحاربة. ذلك أن ليلة الأربعاء – الخميس شهدت من جهة اعتداءات جنونية إسرائيلية طاولت النازحين على رصيف الرملة البيضاء في العاصمة، ومن جهة ثانية وجّه "حزب الله" أقوى ضرباته الصاروخية منذ بدء الحرب، ما فتح التحليلات الإسرائيلية على دهشة من القدرة على السيطرة والتنظيم وترميم القدرات. في هذا الوقت، مضت الدولة اللبنانية قدماً في خيار التفاوض، إذ أشارت المعلومات إلى تهيئة الوفد المفاوض إلى قبرص برعاية دولية، فيما كان مجلس الوزراء يصر على خطوات التضييق على "الحرس الثوري الإيراني".
لكن الأخطر لبنانياً، كان في رسالة التلويح بانقسام الجيش التي نشرتها صحيفة "الأخبار" عبر ما عُرف باسم "الضباط الوطنيين"، ولوحت بانقسام الجيش، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً ومباشراً من المؤسسة العسكرية.
ومن الجهة الإيرانية، تصاعدت الرسائل الإيرانية التي تريد الإعلان عن التماسك في مواجهة الضربات الأميركية – الإسرائيلية. ففي أول رسالة له منذ انتخابه، اختار المرشد الجديد مجتبى خامنئي توجيه رسائل قوية شددت على أن بلاده تجاوزت خطر التقسيم، فيما تعمد إبراز التماسك والتعاضد بين قوى "جبهة المقاومة"، خاصاً كل من حزب الله في لبنان والفصائل العراقية واليمن، وملوحاً ب"تفعيل" جبهات أخرى.
وميدانياً، وبعد استهداف النازحين على رصيف الرملة البيضاء وسقوط شهداء فجراً، واصلت إسرائيل الخميس غاراتها على الجنوب والبقاع، وكذلك على الضاحية الجنوبية.
وفي المواقف السياسية، يطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مساء الخميس سلسلة من المواقف المعبّرة عن الرؤية الوطنية اللبنانية للتيار في ظروف الحرب، وذلك في لقاء موسع للتيار تحضيراً للمؤتمر السنوي الذي تم تأجيله. كذلك ستتم تلاوة الورقة السياسية التي توضح موقف "التيار" من القضايا الخارجية ودور الدولة وحماية الكيان، وصولاً إلى القضايا الداخلية في التشارك واللامركزية والملفات الإصلاحية.
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
-
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
-
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
-
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
-
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
-
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
-
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
-
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
-
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
-
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
-
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
-
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
-
إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
-
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
-
-
Just in
-
17 :01
غارة تستهدف بلدة تفاحتا في صيدا
-
16 :56
lbci: الغارة الاسرائيلية على الجامعة اللبنانية استهدفت مدير كلية العلوم حسين بزي ومساعده
-
16 :54
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق جبل لبنان وبيروت
-
16 :49
الجديد: استشهاد مدير كلية العلوم ودكتور آخر في الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الحدث
-
16 :45
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل تتمة
-
16 :44
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أرسلان بعد لقائه قائد الجيش: لا مزايدة على وطنية العماد رودولف هيكل
-
-
-
12 March 2026
-
تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى حي الباشورة في بيروت!
-
-
-
12 March 2026
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" بمناسبة "يوم القدس": نجدد تضامننا الكامل مع إيران والشعب الفلسطيني
-
-
-
12 March 2026
-
خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها!
-
-
12 March 2026
-
رصيد ميسي يتجمد مؤقتاً
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
-
-
12 March 2026
-
رجي استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية..
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
-
-
12 March 2026
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
-
12 March 2026