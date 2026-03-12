مع تسارع وتيرة الحرب على جبهتي لبنان وإيران، بات السباق محتدماً في محاولات الإيلام و"عض الأصابع" بين الأطراف المتحاربة. ذلك أن ليلة الأربعاء – الخميس شهدت من جهة اعتداءات جنونية إسرائيلية طاولت النازحين على رصيف الرملة البيضاء في العاصمة، ومن جهة ثانية وجّه "حزب الله" أقوى ضرباته الصاروخية منذ بدء الحرب، ما فتح التحليلات الإسرائيلية على دهشة من القدرة على السيطرة والتنظيم وترميم القدرات. في هذا الوقت، مضت الدولة اللبنانية قدماً في خيار التفاوض، إذ أشارت المعلومات إلى تهيئة الوفد المفاوض إلى قبرص برعاية دولية، فيما كان مجلس الوزراء يصر على خطوات التضييق على "الحرس الثوري الإيراني".

لكن الأخطر لبنانياً، كان في رسالة التلويح بانقسام الجيش التي نشرتها صحيفة "الأخبار" عبر ما عُرف باسم "الضباط الوطنيين"، ولوحت بانقسام الجيش، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً ومباشراً من المؤسسة العسكرية.

ومن الجهة الإيرانية، تصاعدت الرسائل الإيرانية التي تريد الإعلان عن التماسك في مواجهة الضربات الأميركية – الإسرائيلية. ففي أول رسالة له منذ انتخابه، اختار المرشد الجديد مجتبى خامنئي توجيه رسائل قوية شددت على أن بلاده تجاوزت خطر التقسيم، فيما تعمد إبراز التماسك والتعاضد بين قوى "جبهة المقاومة"، خاصاً كل من حزب الله في لبنان والفصائل العراقية واليمن، وملوحاً ب"تفعيل" جبهات أخرى.

وميدانياً، وبعد استهداف النازحين على رصيف الرملة البيضاء وسقوط شهداء فجراً، واصلت إسرائيل الخميس غاراتها على الجنوب والبقاع، وكذلك على الضاحية الجنوبية.

وفي المواقف السياسية، يطلق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مساء الخميس سلسلة من المواقف المعبّرة عن الرؤية الوطنية اللبنانية للتيار في ظروف الحرب، وذلك في لقاء موسع للتيار تحضيراً للمؤتمر السنوي الذي تم تأجيله. كذلك ستتم تلاوة الورقة السياسية التي توضح موقف "التيار" من القضايا الخارجية ودور الدولة وحماية الكيان، وصولاً إلى القضايا الداخلية في التشارك واللامركزية والملفات الإصلاحية.