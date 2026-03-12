خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
تشير أوساط سياسية وعسكرية الى أن كثير من الغارات الإسرائيلية لا قيمة عسكرية لها لاسيما في مناطق عرمون وعائشة بكار والرمل البيضاء، بل لتحقيق أهداف سياسية ونفسية عدة: الضغط على الثنائي حزب الله والرئيس نبيه بري في موضوع النازحين وعلى الحكومة اللبنانية للدفع باتجاه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحق حزب الله، أما الهدف الثالث والأخطر وفق الأوساط هو زرع الخوف والرعب داخل البيئات الحاضنة للنازحين وإثارة غضبهم ودفعهم لردات فعل ضد وجود النازحين ما يؤدي الى إشكالات وتوترات داخلية تشكل قوة ضغط على حزب الله والدولة في آنٍ معاً.
Just in
15 :24
بيان المرشد الإيراني:
- نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية فيها ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو
- نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأميركية وسننتقم للجرائم التي ارتكبها العدو
15 :21
ترامب: أهم شيء بالنسبة لي هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط بل والعالم أجمع
15 :17
سي إن إن عن تقييمات استخبارية أمريكية: مقتل عشرات من كبار مسؤولي إيران لم يشكل خطرا على قبضة النظام
15 :06
رجي استدعى السفير الإيراني... تتمة
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة في شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان
14 :58
لاريجاني: إذا أقدم ترامب على استهداف كهرباء إيران فسيعم الظلام المنطقة خلال نصف ساعة
Other stories
رجي استدعى السفير الإيراني...
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
All news
رصيد ميسي يتجمد مؤقتاً
12 March 2026
رجي استدعى السفير الإيراني...
12 March 2026
إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
12 March 2026
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
12 March 2026
نشرة أمنية أمريكية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
12 March 2026
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
12 March 2026
لماذا تصبح الجراثيم القاتلة خطراً على بعض الناس دون غيرهم؟
12 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
12 March 2026
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
12 March 2026
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
12 March 2026