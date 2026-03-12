تشير أوساط سياسية وعسكرية الى أن كثير من الغارات الإسرائيلية لا قيمة عسكرية لها لاسيما في مناطق عرمون وعائشة بكار والرمل البيضاء، بل لتحقيق أهداف سياسية ونفسية عدة: الضغط على الثنائي حزب الله والرئيس نبيه بري في موضوع النازحين وعلى الحكومة اللبنانية للدفع باتجاه تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بحق حزب الله، أما الهدف الثالث والأخطر وفق الأوساط هو زرع الخوف والرعب داخل البيئات الحاضنة للنازحين وإثارة غضبهم ودفعهم لردات فعل ضد وجود النازحين ما يؤدي الى إشكالات وتوترات داخلية تشكل قوة ضغط على حزب الله والدولة في آنٍ معاً.