استدعى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني، مُكلِّفاً الأمينَ العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بالاجتماع به صباح الغد، لإبلاغه الموقف اللبناني الرافض لأي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للبلاد.