إنذار عاجل إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: "لإخلاء منازلكم فورًا"!
-
12 March 2026
-
11 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف.
يا سكان جنوب لبنان، عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر الزهراني.
انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر."
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا🔴
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/W7vedTLPVs
-
Just in
-
15 :24
بيان المرشد الإيراني:
- نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية فيها ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو
- نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأميركية وسننتقم للجرائم التي ارتكبها العدو
-
15 :21
ترامب: أهم شيء بالنسبة لي هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط بل والعالم أجمع
-
15 :17
سي إن إن عن تقييمات استخبارية أمريكية: مقتل عشرات من كبار مسؤولي إيران لم يشكل خطرا على قبضة النظام
-
15 :13
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟ تتمة
-
15 :06
رجي استدعى السفير الإيراني... تتمة
-
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة في شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
-
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
-
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
-
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
فُقِد الاتّصال بمسيّرة... وهذا ما حدث!
-
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة!
-
كاتس: "حذّرتُ الرئيس عون... ونوسّع نطاق العمليات العسكريّة في لبنان"!
-
إخلاء "القرض الحسن" في صيدا
-
الصحافي علي نور الدين: التلويح باصطفافات داخل الجيش محاولة الإنتحار الأخيرة!
-
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
-
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
-
إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
-
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
-
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
-
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
-
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
-
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
-
-
Just in
-
15 :24
بيان المرشد الإيراني:
- نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية فيها ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو
- نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأميركية وسننتقم للجرائم التي ارتكبها العدو
-
15 :21
ترامب: أهم شيء بالنسبة لي هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط بل والعالم أجمع
-
15 :17
سي إن إن عن تقييمات استخبارية أمريكية: مقتل عشرات من كبار مسؤولي إيران لم يشكل خطرا على قبضة النظام
-
15 :13
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟ تتمة
-
15 :06
رجي استدعى السفير الإيراني... تتمة
-
15 :03
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وبلدات عدة في شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رصيد ميسي يتجمد مؤقتاً
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - ما هي أهداف الغارات في عرمون وبيروت؟
-
-
-
12 March 2026
-
رجي استدعى السفير الإيراني...
-
-
-
12 March 2026
-
إدانة عربية - إسلامية لاستمرار إسرائيل في إغلاق «الأقصى»
-
-
12 March 2026
-
نشرة أمنية أمريكية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
-
-
-
12 March 2026
-
"لبنان يتحضّر لاحتمال التفاوض مع إسرائيل عبر الطرف القبرصي"... ماذا في التفاصيل؟
-
-
-
12 March 2026
-
لماذا تصبح الجراثيم القاتلة خطراً على بعض الناس دون غيرهم؟
-
-
12 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - التشويش على الإعلام الرسمي.. هؤلاء وراءه!
-
-
-
12 March 2026
-
الجيش حول "الضباط الوطنيين": لا صحة إطلاقًا للخبر!
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار عاجل وجديد إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
-
-
12 March 2026