"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف.

يا سكان جنوب لبنان، عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر الزهراني.

انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر."

