قالت معلومات "الجديد" إنّ "الوفد اللبناني إلى قبرص تحضيرًا لاحتمال التفاوض مع إسرائيل يضم بول سالم وأمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى وشخصية درزية لم يُحسم اسمها بعد بين حليم أبو فخر الدين وشوقي أبو نصر."

وأضافت المعلومات أنّه "لم يوافق الرئيس بري على تضمين الوفد لشخصية شيعية انطلاقا من تمسكه بلجنة الميكانيزم آلية للتفاوض إلى حين وقف إطلاق النار."



وأوضحت: "لبنان يتحضر للتفاوض دون أي تأكيد رسمي من إسرائيل عبر الطرف القبرصي ويتوقع الحصول على الرد في الساعات المقبلة."