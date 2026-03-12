Tayyar Article
انطلاق صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل
12 March 2026
22 mins ago
source: tayyar.org
13 :58
القيادة المركزية الأميركية: نشن غارات "دقيقة وفتاكة" في إيران
13 :57
استشهاد مصور لبنانيّ وابنته جراء غارة! تتمة
13 :47
وزير الطاقة الأميركي لـ" إن بي سي": العملية العسكرية في إيران ستستغرق أسابيع وليس أشهرًا
13 :46
غارة إسرائيلية تستهدف دبين في الجنوب
13 :34
مرقص يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء:- سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة
- سلام طلب من وزير الخارجيّة استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله- توجّهت بنداءَين إلى الإعلاميين منبّهًا من الفتنة واللجوء الوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة
- الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”
- سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
- إطلاق موضوع الضباط الوطنيين يضر بالمؤسسة العسكرية وهو مساس بوحدة البلد
- وزير الدفاع أشار إلى أن خبر إطلاق الضباط الوطنيين هو موضوع مريب
- القانون الجزائي هو المرجع الوحيد للمحاكمة في قضايا تمس السلم الأهلي والتهديد بالقتل وهؤلاء لا يشبهون الشعب
13 :33
القناة 15 الإسرائيليّة عن مصدر حكوميّ إسرائيليّ: سنُهاجم البنى التحتيّة في لبنان ما لم تتحرّك حكومته
-
