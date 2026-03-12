إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
12 March 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان مقارنة بـ 5 نقاط قبل بدء الحرب.
وأضافت الصحيفة: "قبل الحرب، كان لدى الجيش الإسرائيلي 5 مواقع دفاعية دائمة داخل لبنان أما اليوم فهناك 18 موقعا محصنا إضافيا في عمق الأراضي حيث تُكلف القوات الإسرائيلية بملاحقة عناصر من قوة رضوان في حزب الله".
ولفتت إلى أن "الهدف العملياتي هو صدّ التهديد الذي تشكله الصواريخ المضادة للدبابات والنيران غير المباشرة على التجمعات السكنية القريبة من الحدود، تتواجد حاليًا ثلاث قيادات فرق في المنطقة. ومن المرجح أن يتطلب إنجاز المهمة تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط".
وأفادت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية، الخميس، بأن إسرائيل تُحوّل استراتيجيتها الدفاعية في لبنان إلى نمط غزة.
وأوضحت أن هدف إسرائيل هو دفع القتال إلى عمق الأراضي اللبنانية وتطهيرها من الداخل على غرار العمليات التي نُفذت في غزة والتي سمحت لسكان التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود بممارسة حياتهم اليومية.
