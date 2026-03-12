الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
12 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
رأت الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون برئاسة الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان، أن "قيام المجلس النيابي بإقرار قانون لتمديد ولايته سنتين إضافيتين بذريعة الحرب الإسرائيلية على لبنان، شكل طعنة قاسية بحق الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية ونظامنا الديموقراطي ومصادرة لقرار الشعب"، وناشدت المجلس الدستوري "اتخاذ القرار الشجاع بقبول المراجعات المقدمة أمامه طعنا به وإعلان بطلان قانون التمديد، على نحو يدفع السلطة التشريعية إلى وضع قانون تمديد لمدة لا تتجاوز الأشهر الستة في ضوء حالة الحرب القائمة".
وأكدت الهيئة أن "قانون التمديد يتعارض مع نصوص الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع اجتهاد المجلس الدستوري وتحديدا مع قراره رقم 7 تاريخ 28/11/2014، وخصوصا لجهة ما يلي:
1- مقدمة الدستور التي تقضي بأن الشعب مصدر السلطات.
2- المبدأ الدستوري المتمثل بدورية الانتخاب.
3- مبدأ المحاسبة من خلال الانتخابات وهو عنصر اساسي في الانظمة الديموقراطية.
4- قاعدة إفساح الانتخابات المجال أمام المواطنين للتعبير عن ارادتهم في اختيار من يمثلهم.
5- مبدأ اعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة الوسيلة الوحيدة لانبثاق السلطة من الشعب.
6- مبدأ التنافس في الانتخابات.
7- مبدأ محدودية مدة الوكالة النيابية.
8- المبدأ القاضي بأن أساس شرعية مجلس النواب هو الانتخابات الحرة والنزيهة.
9- قاعدة التوازن بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية لصالح الاولى على اعتبار أن مدة ولاية الحكومة رهن بقرار من مجلس النواب.
10- مفهوم الوكالة النيابية المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور.
11- المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن:
1-لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2-لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).
12- مبدأ عدم جواز تجاوز التدبير الاستثنائي مدة الظرف الاستثنانئ".
وأشارت الهيئة إلى أن "الحرب الإسرائيلية على لبنان تشكل القوة القاهرة التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية راهنا، وتبرر اللجوء الى التدبير الاستثنائي بتمديد ولاية المجلس النيابي، عملا بالمبادئ السائدة في القانون العام، والمتمثلة بأن الظروف الاستنائية تنشئ مشروعية استثنائية وتبرر الخروج على قواعد المشروعية العادية واعتماد تدابير استثنائية، ولكن المشروعية الاستثنائية تكون مقيدة ومحصورة بمدة الظروف الاستثنائية ولا يجوز أن تتجاوزها، ما يعني أن الظروف الحالية تبرر تمديد ولاية البرلمان لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لا أكثر، وإذا استمرت الظروف الاستثنائية لمدة أطول يعود البرلمان قبل انتهاء مدة التمديد ويجتمع ويمددها لمدة قصيرة، وما عدا ذلك، يشكل مصادرة لإرادة الشعب وانتهاكا صارخا للدستور".
Just in
10 :45
حزب الله :استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة
10 :37
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس تتمة
10 :37
وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط
10 :24
غارتان إسرائيليتان تستهدفان قصرنبا في البقاع
10 :21
الجيش اللبناني يقطع الطريق المؤدية الى بلدة قصرنبا بعد الانذار باستهداف مبنى سكني
10 :17
استهداف الجسر الواقع عند أطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
مخاوف من مواجهة شاملة واجتياح إسرائيلي يتجاوز الليطاني
الجمهورية: لا تطمينات
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
أمريكا قصفت مدرسة البنات بإيران بعد استخدام بيانات قديمة
12 March 2026
-
دراسة: التوقف عن استخدام حقن نزول الوزن يمكن أن يؤدي لاستعادة سريعة للوزن المفقود
12 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
12 March 2026
-
الكويت تعلن إصابة شخصين باستهداف مسيّرة “معادية” مبنى سكنيا
12 March 2026
-
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
12 March 2026
-
وزير الرياضة الإيراني: لن نشارك في مونديال 2026
12 March 2026
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
12 March 2026
-
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
12 March 2026
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
12 March 2026
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
12 March 2026