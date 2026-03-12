مخاوف من مواجهة شاملة واجتياح إسرائيلي يتجاوز الليطاني
12 March 2026
12 mins ago
source: tayyar.org
تشير مصادر رسمية لصحيفة “نداء الوطن” إلى أن التصعيد الميداني الأخير، أتى ليرسم ملامح الرد، موحيًا بأن “الحزب” قد آثر الميدان على مبادرة عون عبر توسيع رقعة الاشتباك؛ في وقتٍ يرفض فيه الجانب الإسرائيلي المضيّ في أي مسار تفاوضي تحت وطأة التهديد القائم. وأمام هذا الانسداد، يتصاعد القلق الرسمي اللبناني من انزلاق الأمور نحو مواجهة شاملة، لا سيما مع تواتر المؤشرات التي تنذر باجتياح بري وشيك قد لا يتوقف عند حدود الليطاني أو المنطقة العازلة المفترضة بعمق 10 كيلومترات.
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية)
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن)
09 :06
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني (الشرق الأوسط)
08 :53
وزارة الكهرباء الكويتية: 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات
الجمهورية: لا تطمينات
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
