النهار: أول تحرّك دولي لوقف الحرب ونزع السلاح... مخاوف من استنزاف يتجاوز "التوقيت الإيراني"













الأخبار: ايران تشترط "ضمانات واضحة" لوقف النار

لا مفاوضات وغوتيريش الى بيروت مع "أمل" التمديد لـ "اليونيفيل"

العدو مصدوم: حزب الله فاجأنا بالقدرة والتكتيك

الجيش أمام اختبار الوحدة













اللواء: التهديد باجتياح إسرائيلي واسع بين عون وماكرون والشرع

قائد الجيش من مرجعيون: عازمون على بسط سيادة الدولة التزاماً بقرار السلطة السياسية













البناء: وساطات روسية صينية مصرية تركية… وإيران تشترط حلاً شاملاً ينهي الحرب | زوارق إيرانية تستهدف ناقلتي نفط في هرمز… وسقوط كلام ترامب ووعوده | تجاهل أميركي يسقط المبادرة الرئاسية… والمقاومة تُعيد رسم الصورة في الميدان













الجمهورية: مجلس الأمن لوقف حرب لبنان

... ولاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه













الديار: واشنطن تفصل المسار الايراني عن المسار اللبناني

ترامب يميل لإنهاء حرب إيران ويمنح تل أبيب وقتاً أطول في لبنان











المدن: حزب الله يعلن "العصف المأكول" وإسرائيل ترد: يكتب نهايته بيده













نداء الوطن: القليعة في حمى الراعي الصالح













l'orient le jour: Le Hezbollah et l’Iran mènent une attaque conjointe contre Israël, qui s’acharne sur la banlieue sud et frappe Ramlet al-Baïda : ce qu’il faut retenir de la nuit de mercredi











بعض عناوين الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: إيران تصعّد في مضيق هرمز... وترمب: لن نغادر حتى إنجاز المهمة













الأنباء الكويتية: تدابير أمنية شديدة لمسؤولين رسميين وسفراء.. وقضم أمني إسرائيلي

ضربة ثانية في بيروت وعد تنازلي لتوغل بري أقرب إلى الاجتياح