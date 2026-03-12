أفادت "القناة 14" العبرية في تقرير مساء الأربعاء، بأن حزب الله اللبناني تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم.



وذكرت القناة العبرية أن الحزب أصبح ينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة.



وفي ظل التقارير الواردة عن إطلاق نار كثيف من إيران ولبنان باتجاه إسرائيل، أُطلق وابل كثيف من النيران على التجمعات السكنية الشمالية بالتزامن مع إطلاق نار من إيران على مساحات واسعة.



وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، بالإضافة إلى قصف مكثف من لبنان باتجاه إسرائيل.



وأشار الإعلام العبري إلى أنه تم إطلاق أكثر من 70 صاروخا من لبنان.