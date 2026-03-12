أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه ضرب 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها مقرات استخباراتية ومراكز قيادة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".



وأضاف أنه استهدف "عشرات منصات الإطلاق" إضافة إلى مواقع استخباراتية وقيادية في الضاحية الجنوبية، مؤكدا مقتل العشرات من عناصر حزب الله.