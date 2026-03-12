سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
12 March 2026
28 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه ضرب 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها مقرات استخباراتية ومراكز قيادة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "استهدفنا 10 مبانٍ لحزب الله في الضاحية الجنوبية تضم مقر استخبارات، ومقرا لوحدة الرضوان، ومراكز قيادة خلال 30 دقيقة".
وأضاف أنه استهدف "عشرات منصات الإطلاق" إضافة إلى مواقع استخباراتية وقيادية في الضاحية الجنوبية، مؤكدا مقتل العشرات من عناصر حزب الله.
Just in
04 :44
وسائل إعلام إسرائيلية: بعض الصواريخ من لبنان سقطت في منطقة "زخرون يعقوب" جنوب حيفا
04 :41
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة حيفا
04 :38
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت (روسيا اليوم) تتمة
04 :25
المقاومة في لبنان تطلق دفعة من الصواريخ في إتجاه "إسرائيل"
04 :22
سكاي نيوز عربية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب (سكاي نيوز عربية)
04 :20
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة تتمة
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
بو جودة يهاجم أفواه التخوين والمحرضين
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
12 March 2026
متى تكون الحمى طبيعية؟
12 March 2026
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
12 March 2026
وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين
12 March 2026
«إنديان ويلز»: فيلس يطيح بأوجيه ألياسيم
12 March 2026
8 مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات
12 March 2026
في ظل توتر الشرق الأوسط.. أفولتا السويسرية تسجل مبيعات دون المتوقع
12 March 2026
خطأ إداري يحرم وليامز وفرنانديز من المشاركة بمسابقة الزوجي في إنديان ويلز
12 March 2026
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
12 March 2026
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
11 March 2026