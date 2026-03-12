أفادت " الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية عن إطفاء إنارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومدرجاته عقب الاعتداء الأخير على لبنان.



وأكدت أن المطار يعمل بشكل عادي وتستمر حركة الطيران فيه وفق الإجراءات المعتادة.

