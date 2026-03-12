مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
12 March 2026
أفادت " الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية عن إطفاء إنارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومدرجاته عقب الاعتداء الأخير على لبنان.
وأكدت أن المطار يعمل بشكل عادي وتستمر حركة الطيران فيه وفق الإجراءات المعتادة.
Just in
00 :00
مسؤول في ميناء عراقي لـ"رويترز": ناقلتا وقود عراقي أجنبيتان تعرضتا لهجوم بالمياه الإقليمية واشتعلت فيهما النيران
23 :55
مصادر عراقية: انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي
23 :53
الخارجية القطرية: قطر ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة
23 :52
وزارة الصحة: 8 شهداء و3 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة شعث في قضاء بعلبك
23 :46
رويترز عن مصادر أمنية: سقوط طائرتين مسيّرتين في حقل مجنون النفطي بجنوب العراق ولا إصابات
23 :41
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجارات في الوسط بدون سماع دوي لصافرات الإنذار
Other stories
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
بو جودة يهاجم أفواه التخوين والمحرضين
أدرعي في تحذير جديد: "عليكم إخلاء بيوتكم فوراً"!
جرادي: أهل القليعة ليسوا من رفض مشاركتي بالتشييع!
خطأ إداري يحرم وليامز وفرنانديز من المشاركة بمسابقة الزوجي في إنديان ويلز
12 March 2026
-
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
-
11 March 2026
-
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
-
11 March 2026
-
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
-
11 March 2026
-
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
-
11 March 2026
-
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
-
11 March 2026
-
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
-
11 March 2026
-
فصائل عراقية توجه تحذيراً للشرع من التحرك في اتجاه لبنان!
-
11 March 2026
-
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
-
11 March 2026
-
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
-
11 March 2026