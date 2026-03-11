صدر عن هيئة البترون في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

صُعقنا بالكلام الذي أدلى به المحامي مجد بطرس حرب في إحدى المقابلات الإعلامية، لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية وبكل من يعبّر عن دعمه لها.

إن تحويل الكلام عن الجيش اللبناني إلى مادة للمزايدات الإعلامية أمر مؤسف ومرفوض. فالجيش بالنسبة إلينا ليس “فيديو كليب” ولا شعارًا يُستعمل عند الحاجة، بل مؤسسة وطنية نحترم تضحياتها ودماء شهدائها.

أما السخرية من نائب منتخب لأنه عبّر بطريقته عن دعمه للمؤسسة العسكرية، فهي لا تليق بخطاب يدّعي الدفاع عن الجيش. دعم الجيش لا يكون بالتهكم ولا بالشعارات العالية، بل باحترام المؤسسة وصون مكانتها الوطنية.

والأخطر في ما ورد هو الدعوة إلى دفع الجيش لمواجهة طرف لبناني آخر، وكأن المؤسسة العسكرية أداة في صراع داخلي. إن الجيش وُجد لحماية لبنان واللبنانيين جميعًا، لا ليُزَجّ به في الانقسامات السياسية أو يُستعمل في خطاب تحريضي.

إن الجيش اللبناني يبقى ضمانة الوطن واستقراره، وأي نقاش حول أدائه يجب أن يكون نقاشًا مسؤولًا ووطنيًا، لا منصة للسخرية من المؤسسة العسكرية ولا وسيلة للدعوة إلى صدام بين اللبنانيين.