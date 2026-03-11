weather logo
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا

  • 11 March 2026
  • 1 min ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

