كتب الوزير السابق هيكتور حجّار عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي:

ودّعنا اليوم في القليعة – مرجعيون الشهيد الأب بيار الراعي، صديقًا نذر حياته للمساهمة بصمود أهل القرى الحدودية.نودّعه بحزن كبير، لكن برجاء أكبر بأن تبقى رسالته حيّة في قلوب أهل الأرض الذين اختاروا البقاء رغم الألم.صمودهم هو الذي يحفظ لبنان التنوّع، ليبقى لبنان الرسالة، لبنان الـ10,452 كلم².