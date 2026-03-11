نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان: حارة حريك الغبيري الليلكي الحدث برج البراجنة تحويطات الغدير الشياحجيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبرنا على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.فحرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر.جيش الدفاع لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية.أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا.