كتب مدير الأخبار والبرامج السياسية في أو.تي. في الزميل جاد بو جودة:



"مؤسف ان تحتاج بعض افواه التخوين الى تغريدة من الناطق باسم الجيش الاسرائيلي حتى تخرس وتخجل وعساها تدرك يوما ان الاصغاء الى الشريك في الوطن اجدى من تجاوز الاصول والحدود...



ومؤسف ايضا ان يركب بعض نواب الصدفة ومقتنصي الفرص السياسية موجة الحرب للتحريض وتلفيق اتهامات لخصومهم في السياسة المحلية، لا خلفية لها الا الكراهية العمياء والحقد الدفين.

اما الوحدة الوطنية في هذه المرحلة فينبغي نقلها من الشعار الى التطبيق بالتعاون بين الجميع لأنها طريق الخلاص."