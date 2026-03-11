تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب
-
11 March 2026
-
16 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
تقدم تكتل لبنان بالطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية والمنشور في ملحق العدد رقم 11 من الجريدة الرسمية تاريخ 03/09/2026 المطعون في دستوريته، وقد وقع الطعن رئيس التكتل النائب جبران باسيل والنواب سيزار ابي خليل، غسان عطالله، جورج عطالله، سامر التوم، شربل مارون، ادكار طرابلسي، جيمي جبور، ندى بستاني، نقولا صحناوي، أسعد ضرغام.
ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لمبدأ الديمقراطية ودورية الانتخابات لان النظام اللبناني نظام ديمقراطي برلماني والشعب هو صاحب السيادة فيه ويمارسها بانتخاب ممثليه في المؤسسات الدستورية، كذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني وتحديدا الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والتي تشير الى ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية كما لمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.
وأشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل الى أننا "تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين".
وأضاف: "طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية، ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة".
-
Just in
-
13 :26
المبعوث الأميركي توم برّاك:
- لقد أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة وتمت إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011
- تقدم كبير وتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الأميركية يُظهر نتائج ملموسة
-
13 :20
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء تتمة
-
13 :07
السفارة الأميركيّة في بغداد: يُواجه الأميركيّون في العراق خطر الاختطاف
-
13 :00
"رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية: غارة جوية تستهدف معسكرًا لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد
-
12 :56
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"! تتمة
-
12 :51
سلام يغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
-
-
Other stories
-
-
-
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
-
إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
-
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
-
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
-
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
-
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
-
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
-
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
-
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
-
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
-
جبور رداً على ادرعي: خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين.. نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا!
-
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
-
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
-
Just in
-
13 :26
المبعوث الأميركي توم برّاك:
- لقد أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة وتمت إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011
- تقدم كبير وتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الأميركية يُظهر نتائج ملموسة
-
13 :20
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء تتمة
-
13 :07
السفارة الأميركيّة في بغداد: يُواجه الأميركيّون في العراق خطر الاختطاف
-
13 :00
"رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية: غارة جوية تستهدف معسكرًا لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد
-
12 :56
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"! تتمة
-
12 :51
سلام يغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مشاهد فوضوية.. سحب لاعبة ومروحية تراقب مغادرة منتخب السيدات إلى إيران
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء
-
-
-
11 March 2026
-
واشنطن بوست: مسيّرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق
-
-
11 March 2026
-
مي كساب تكشف رأيها في المنافسات الفنية... وهذا ما طلبته من زملائها
-
-
11 March 2026
-
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
-
-
-
11 March 2026
-
Galaxy S25 Ultra يتفوق على S26 Ultra في خاصية شاشة مهمة
-
-
11 March 2026
-
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
-
-
11 March 2026
-
إردوغان: لوقف الحرب "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"
-
-
11 March 2026
-
5 أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
-
-
11 March 2026
-
إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
-
-
-
11 March 2026