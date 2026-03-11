نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
كتب النائب قبلان قبلان عبر حسابه على إكس:
"ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺑﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ.
ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺻﻐﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ استلام وﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ.
ﻭﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ #انتبهوا صحيح الجوع كافر… بس…"
-
-
