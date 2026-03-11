أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش بدأ موجة غارات واسعة ومتزامنة استهدفت مواقع داخل إيران وأخرى في بيروت.



وكتب أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ في هذه الأثناء شن موجة غارات واسعة تستهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في مناطق مختلفة داخل إيران.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتزامن موجة غارات إضافية تستهدف ما قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت.