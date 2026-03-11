إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
11 March 2026
28 mins ago
source: tayyar.org
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش بدأ موجة غارات واسعة ومتزامنة استهدفت مواقع داخل إيران وأخرى في بيروت.
وكتب أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ في هذه الأثناء شن موجة غارات واسعة تستهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في مناطق مختلفة داخل إيران.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتزامن موجة غارات إضافية تستهدف ما قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت.
#عاجل في بيروت وايران بالتزامن: جيش الدفاع بدأ شن موجة غارات واسعة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
⭕️بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية تابعة لنظام الارهاب الايراني في انحاء ايران.
🔸بالتزامن، بدأ جيش الدفاع موجة غارات إضافية لاستهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت. pic.twitter.com/otYxJ6iXUy
13 :26
المبعوث الأميركي توم برّاك:
- لقد أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده بمنح سوريا فرصة وتمت إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ عام 2011
- تقدم كبير وتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الأميركية يُظهر نتائج ملموسة
13 :20
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء تتمة
13 :17
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب تتمة
13 :07
السفارة الأميركيّة في بغداد: يُواجه الأميركيّون في العراق خطر الاختطاف
13 :00
"رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية: غارة جوية تستهدف معسكرًا لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد
12 :56
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"! تتمة
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
جبور رداً على ادرعي: خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين.. نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا!
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
