المدن -

أفادت مصادر لصحيفة المدن، أن "ما تريده سوريا من لبنان، هو تفعيل التنسيق بين الجانبين سياسياً، أمنياً وعسكرياً، لضبط الحدود ومنع حصول أيّة مناوشات أو عمليات تهدد أمن البلدين".

وأضافت المصادر، أن "كلام الشرع على الاستعداد لدعم لبنان في سحب سلاح الحزب، لا يعني الدخول السوري والعمل على سحب السلاح، إنما تعزيز الموقف اللبناني وتوفير الإسناد له، وربما إعطاء إحداثيات حول بعض مواقع الصواريخ الموجودة في البقاع التي يعتبرها السوريون تهديداً لدمشق".

ووفق الصحيفة، "عملياً، يدخل لبنان وسوريا معاً في مسار جديد على مستوى العلاقات بينهما، وضمن مسار جديد لكل المتغيرات العسكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة، هو مسار سيكون فيه الكثير من الأحداث والتطورات في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، والنية اليمينية الواضحة نحو التوسع".