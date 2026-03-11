



كتبت النائبة ندى البستاني عبر اكس:



مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان وليس عن حزب الله الذي عارض منذ البداية حربه لاسناد غزة وحربه لاسناد ايران؛ ولكن الغريب انك المتحدث العربي بإسم الجيش الاسرائيلي ولا تفهم اللغة العربية ولا تعرف الفرق بين ولاية الفقيه التي لا يوافقها جبران باسيل وبين "اللبنانية" التي يعتنقها.