علمت صحيفة «الأخبار» أن دولتين أوروبيتين طلبتا، عبر وسطاء، التواصل مع «حزب الله» من أجل البحث في الوصول إلى صيغة تسوية للخروج من الوضع الراهن. وأرسلت الدولتان، بواسطة مديري الاستخبارات فيهما، رسائل أولية إلى الحزب في الأيام الأخيرة لطلب اللقاء، وأبدتا الاستعداد للقيام بمفاوضات مكوكية بين لبنان وكيان العدو. وفي المعطيات أن طالبَي الوساطة لم يتلقيا رداً بعد، وهو ما عُزي إلى الإجراءات المعقدة التي يعتمدها الحزب في التواصل.



يشار إلى أنه سبق لأجهزة استخبارات غربية أن طلبت الأمر نفسه، وتبين أنها نسقت الخطوة مسبقاً مع الجانب الأميركي، لكن حزب الله لم يجد منفعة من اللقاء معها.



