الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
-
11 March 2026
-
15 secs ago
-
-
source: الجمهورية
-
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ أخطر ما برز من مؤشرات في اليومين الأخيرين هو التحول الجذري في الاستراتيجية الإسرائيلية نحو التهديد بتحركات ميدانية دراماتيكية. فالتصريحات الصادرة عن تل أبيب لم تعد تكتفي بالتهديد، بل انتقلت إلى مرحلة «نعي التفاوض» مع الحكومة اللبنانية، معلنةً عدم ثقتها في أي حلول ديبلوماسية برعاية دولية. وسرّب الإسرائيليون أنّهم «أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة لإنهاء حزب الله»، وهو ما يعني أنّ إسرائيل تجاوزت الدولة اللبنانية كطرف مفاوض وقرّرت الذهاب نحو الأسوأ، فيما عمليات التدمير مستمرة.
وتوحي المؤشرات الميدانية والسياسية، أنّ إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة، وانّها لم تعد تكتفي بالغارات الجوية. وهذا ما سيضع الجيش اللبناني والدولة و«حزب الله» على السواء أمام اختبار مصيري، في ظل انقسام داخلي حاد بلغ ذروته بموقف الرئيس جوزاف عون أول من أمس. وهذا ما استدعى مواقف دول عدة، ومنها فرنسا وإسبانيا، للتحذير من مخاطر مغامرة إسرائيل بالتوغل البري.
ووصفت المصادر اللحظة الحالية بـ«الانتظار الثقيل». فبينما تحاول السلطة السياسية شراء الوقت عبر طرح التفاوض والاستعداد لتلبية المطالب بحصر السلاح، تبدو الماكينة العسكرية الإسرائيلية ماضية في مشروعها.
-
Just in
-
07 :23
"رويترز": دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
-
07 :22
غارة على حربتا في البقاع الشمالي
-
07 :09
التلفزيون الإيراني: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في محافظة كرمان
-
07 :02
روسيا: تاس: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يصف الهجوم على إيران بأنه عدوان مسلح غادر وغير مبرر
-
06 :51
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة (الشرق الأوسط) تتمة
-
06 :46
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته (New York Times) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
-
الأخبار: «القوات» تطالب واشنطن والرياض بسحب الثقة بالرئيس وقائد الجيش: لماذا يريد جعجع إسقاط عون وهيكل؟
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان
-
روسيا اليوم: "الحزب" ينفذ في يوم واحد 30 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي
-
أدرعي يرد على باسيل: إسرائيل ليست المعتدية!
-
Bassil, desde el Parlamento: la prórroga ha superado las circunstancias excepcionales y se ha prolongado durante demasiado tiempo, por lo que puede ser recurrida ante el Consejo Constitucional
-
Bassil depuis le Parlement : la prolongation a dépassé les circonstances exceptionnelles pour atteindre une durée trop longue et est susceptible d'être contestée devant le Conseil constitutionnel
-
Bassil from the Parliament: The extension has exceeded the exceptional circumstances for a long period and is subject to appeal before the Constitutional Council
-
اجتماع لخلية الأزمة لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية
-
السيد: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"
-
مكتب بري ينفي!
-
بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي
-
تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز)
-
باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: نحذر من مخاطر الإحتلال الإسرائيلي والمس بالجيش والفتنة والتدخل العسكري السوري
-
شو الوضع؟ الحرب الإسرائيلية تواصل التهجير جنوباً... الرئيس عون يغطي الجيش وقيادته وباسيل يحذّر من الإشارات السورية غير المطمئنة
-
بالفيديو - الإعلام الحربي "للحزب" ينشر... هكذا استهدفت محطة الإتصالات الفضائية الإسرائيلية!
-
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد!
-
-
Just in
-
07 :23
"رويترز": دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
-
07 :22
غارة على حربتا في البقاع الشمالي
-
07 :09
التلفزيون الإيراني: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في محافظة كرمان
-
07 :02
روسيا: تاس: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يصف الهجوم على إيران بأنه عدوان مسلح غادر وغير مبرر
-
06 :51
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة (الشرق الأوسط) تتمة
-
06 :46
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته (New York Times) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
-
-
11 March 2026
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
-
-
11 March 2026
-
نشاط بدني قصير يعزّز الذاكرة
-
-
11 March 2026
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
-
-
-
11 March 2026
-
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
-
-
-
11 March 2026
-
شركات الطيران ترفع أسعار تذاكر السفر مع ارتفاع تكاليف الوقود
-
-
11 March 2026
-
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
-
-
-
11 March 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
-
-
11 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
-
-
11 March 2026
-
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
-
-
-
11 March 2026