أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 30 بيانا عسكريا توثق عملياتها خلال 24 ساعة، ردا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت عشرات المدن اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.