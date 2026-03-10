Bassil, desde el Parlamento: la prórroga ha superado las circunstancias excepcionales y se ha prolongado durante demasiado tiempo, por lo que puede ser recurrida ante el Consejo Constitucional
10 March 2026
source: tayyar.org
El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló tras la sesión de prórroga en el Parlamento que "las circunstancias de la guerra son excepcionales y constituyen una fuerza mayor, pero el tema se ha convertido en otra cosa. En primer lugar, hemos solicitado al Parlamento por escrito que celebre una sesión de debate general sobre el Gobierno, especialmente porque, en circunstancias de guerra, el Parlamento no puede debatir la situación del país".
Bassil señaló que “nos encontramos en esta situación debido a los ataques de Israel contra el Líbano, y también porque Hezbollah tiene parte de responsabilidad al actuar de forma unilateral, al margen del Estado y sus decisiones, y, en tercer lugar, porque el Gobierno es responsable de la situación en la que nos encontramos por dos razones”. Añadió: “En primer lugar, se comprometió en su declaración ministerial a establecer una estrategia de defensa nacional para evitar la situación en la que nos encontramos, y no lo ha hecho a pesar de nuestras repetidas peticiones de que cumpla con sus obligaciones y compromisos al respecto, y también porque el Gobierno fue incapaz y negligente en la celebración de las elecciones en la fecha prevista en lo que respecta a los expatriados, ya que no cumplió con su deber”. Aclaró: “ Hoy nos encontramos en situación de guerra y es cierto que se trata de circunstancias excepcionales que nos obligan a aplazar las elecciones, por lo que me he visto obligado a intervenir ante el Parlamento y basarme en la anulación que el Consejo Constitucional llevó a cabo anteriormente en 2014 para prorrogar el mandato del Parlamento, vinculándolo claramente a los límites temporales asociados a esta situación , y afirmó que la prolongación no puede justificarse con datos actuales y que justificarla con datos futuros y hipotéticos no se ajusta a la realidad”.
Bassil consideró que lo que ocurrió con el conocimiento del Parlamento puede ser impugnado ante el Consejo Constitucional, ya que afecta a las elecciones y al orden público del país, y afirmó: “Es lamentable, sabiendo de antemano todo lo que se ha dicho sobre el aplazamiento, que una gran parte del Parlamento se haya prorrogado a sí mismo aprovechando la guerra, en lugar de que la guerra sea una razón para ver cómo podemos recuperarnos más. Se ha convertido en una oportunidad para que algunos se beneficien de la prórroga, tanto si gozan de popularidad como si no, y han visto la oportunidad de hacerse con un escaño parlamentario y prolongar su mandato, a sabiendas de que no cuentan con la popularidad necesaria o, lamentablemente para algunos, para no tener que pasar por el trance de las elecciones."
Añadió: “Nos enfrentamos a la realidad de que el Parlamento se ha prorrogado a sí mismo dos años, es decir, la mitad de su mandato, debido a una guerra que actualmente está en curso y cuyas repercusiones, consecuencias y resultados se desconocen. Advirtió a quienes se preocupan por la buena representación, la equidad y la participación en el país que esta prórroga entraña intenciones ocultas de perjudicar la buena representación, y subrayó que “nos ha llevado años conseguir esta ley electoral y cualquier modificación de la misma debe conducir a una mejora de la representación y no a su deterioro, como ocurría anteriormente”.
Y añadió: “Hemos pedido que se vote nominalmente para que los libaneses sepan quién prorroga por motivos políticos y quién lo hace por motivos personales, porque lo único que le importa es seguir siendo diputado durante un mandato más y sabe que, si llegamos a las elecciones, no tiene cabida en ninguna lista ni cuenta con el apoyo popular”.
Y continuó: “Esto es una falta de honestidad hacia el pueblo libanés, que ha otorgado a los diputados un mandato y no se puede actuar sobre él durante un período adicional sin consultar al pueblo libanés que se lo ha otorgado. Esta es la peor forma de practicar la democracia, cuando un parlamento se prorroga a sí mismo”. Lamentó que “la guerra y sus tragedias se hayan convertido en una oportunidad para los diputados oportunistas”.
Bassil señaló en su intervención durante la sesión de prórroga que “propusimos una prórroga de cuatro meses con la posibilidad de prorrogarla otros cuatro meses más, según las circunstancias, hasta un máximo de un año”, y señaló que “la responsabilidad de la situación en la que nos encontramos no recae únicamente en Israel y Hezbolá, sino también en el Gobierno, que se comprometió en su declaración ministerial a elaborar una estrategia de defensa y, hasta la fecha, no ha realizado ningún esfuerzo en este sentido durante un año en el que sabíamos que habría elecciones, amenazas israelíes y la voluntad de la mayoría del Parlamento de limitar las armas”. Añadió: “En lo que respecta a la ley electoral, y al margen de las agresiones israelíes, el Gobierno nos ha puesto ante una crisis al negarse a aplicar una ley vigente en su totalidad”.
Bassil explicó: “Estábamos en una situación en la que 144 000 libaneses en el extranjero se habían inscrito para elegir a seis representantes, pero el Gobierno les privó de este derecho tan pronto como se emitió un dictamen del Órgano Legislativo y Consultivo, y la celebración de las elecciones quedó sujeta a impugnación”. Señaló que “la guerra, por supuesto, se clasifica como una circunstancia excepcional, pero la periodicidad de las elecciones es un pilar fundamental del orden público y no debe alterarse, y el aplazamiento forzoso se justifica por la duración de las circunstancias coercitivas”.
Bassil insistió en que “no se puede prever la situación a partir de hoy y prorrogarla dos años, porque somos elegidos por el pueblo para un mandato de cuatro años y no podemos prorrogar ese mandato por nuestra cuenta en nombre del pueblo, ya que, de lo contrario, el Parlamento podría convertirse en perpetuo”.
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة
القناة 12 العبرية: "إسرائيل" تستعد لسيناريو إنهاء ترامب الحرب بشكل مفاجئ
الوكالة الوطنية: غارة عنيفة على انصارية قضاء صيدا
غارة عنيفة جدا على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع
وزارة الصحة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت
Bassil depuis le Parlement : la prolongation a dépassé les circonstances exceptionnelles pour atteindre une durée trop longue et est susceptible d'être contestée devant le Conseil constitutionnel
Bassil from the Parliament: The extension has exceeded the exceptional circumstances for a long period and is subject to appeal before the Constitutional Council
