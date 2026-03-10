عقد رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو اجتماعاً لخلية الأزمة لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية، وأبدى ارتياحاً لما تبلّغه عن نية الجيش اللبناني إتخاذ تدابير لضمان حق أهالي هذه القرى في البقاء في أرضهم، وثمّن وجود الجيش إلى جانب هذه القرى واستعداده للمساهمة في تأمين وصول المساعدات.

وأعلن رئيس الرابطة عن خطة تحرك على المستوى السياسي والروحي لتثبيت الوجود المسيحي في المناطق الحدودية وتحييد القرى عن الصراع الذي أصرّ "حزب الله" منفرداً على إقحام الوطن فيه". وقال "من حقنا وحق أهلنا في القرى المسيحية الصامدة أن يمنعوا دخول أي مسلّحين إلى قراهم وأن يطلبوا عدم إستخدام أراضيهم وممتلكاتهم منصة لاطلاق صواريخ وتعريضهم لمخاطر أمنية رأينا تداعياتها في القليعة وعلما الشعب ورميش".

وشدد الحلو "على أهمية وضع خطة لتأمين الاحتياجات الضرورية من أجل تعزيز صمود أهلنا وثباتهم في قراهم على المستويات الصحية والاجتماعية"، وأبقى اجتماعات خلية الأزمة مفتوحة لمواكبة التطورات كافة