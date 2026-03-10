بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي
10 March 2026
8 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البيان التالي:
ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي، كاهن رعية القليعة من أبرشية صور المارونية، الذي سقط ضحية الأحداث المؤلمة الدائرة على أرض لبنان. إنّ سقوط كاهنٍ مكرّسٍ لخدمة الله وشعبه، وثابتٍ في رسالته الراعوية إلى جانب المؤمنين في زمن المحنة، يترك جرحًا عميقًا في قلب الكنيسة، ويذكّرنا مجددًا بأنّ الأبرياء هم الذين يدفعون ثمن دوّامة العنف والحروب.
وفي هذا الزمن المقدّس، زمن الصوم، حيث تدعونا الكنيسة إلى التوبة والرجوع إلى الله والسير في طريق المحبّة والغفران، نتأمّل بآلام المسيح الذي حمل صليب العالم ليقود البشرية إلى نور القيامة. ومن هذا الرجاء المتجذّر في إيماننا، نرفع صلاتنا إلى الله من أجل راحة نفس الخوري الشهيد، سائلين الرب أن يمنحه إكليل المجد، وأن يفيض التعزية والرجاء على عائلته وإخوته الكهنة وأبناء رعيته.
وإزاء هذه المأساة المؤلمة، نجدّد دعوتنا إلى وقف دوّامة العنف والحروب، وإلى تغليب منطق الحوار والسلام، صونًا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة التي وهبها الله، وحفاظًا على لبنان ورسالته التاريخية كأرض لقاءٍ وأخوّةٍ وعيشٍ مشترك.
وفيما نسير في درب الصوم نحو فجر القيامة، نصلّي إلى الرب أن يحفظ لبنان وشعبه من كل شر، وأن يفيض على وطننا نعمة السلام العادل والدائم، لكي يشرق نور القيامة في قلوب أبنائه ويمنحهم الرجاء بعد الألم، والحياة بعد الصليب.
كما أجرى البطريرك ميناسيان اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبسيادة المطران شربل عبدالله، راعي أبرشية صور المارونية، معزّيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي، ومعبّرًا عن تضامنه وصلاته في هذه الظروف الأليمة.
22 :14
عراقجي:
- الهجمات علينا مغامرة خطيرة صممتها إسرائيل ويدفع تكلفتها الشعب الأمريكي
- الهدف الوحيد من الادعاء الأمريكي الكاذب تبرير العملية الخاطئة الكبرى
- القول إن إيران كانت تنوي مهاجمة أمريكا أو قواتها سواء بشكل وقائي أو كإجراء استباقي هو ادعاء كاذب
22 :13
الجيش الإيراني:
- تمكنا في عملياتنا الأخيرة من إصابة أهداف بدقة بعد تدميرنا جزءا مهما من راداراتها
- أميركا و "إسرائيل" تستغلّان الأجواء العراقية ضدّنا رغم معارضة الحكومة العراقية
22 :07
المبعوث الإيراني في الأمم المتحدة :
- إستشهاد مقتل 4 ديبلوماسيين إيرانيين في القصف الاسرائيلي على فندق في بيروت
- الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في إيران
- أكثر من 1300 شهيد جراء العدوان الأميركي - الاسرائيلي على إيران
22 :03
حزب الله: استهدفنا تجمّع آليّات وجنود لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنتي المطلّة وكفر جلعادي عند الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخيّة
21 :51
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: ترامب لا يستبعد الخيارات فيما يتعلق بإرسال قوات برية إلى إيران
21 :48
التايمز البريطانية: قاذفات بي 1 الأمريكية أقلعت في مهمتها ضمن الهجوم على إيران من قاعدة فيرفورد في بريطانيا
