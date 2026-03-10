Tayyar Article
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد!
10 March 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي، الذي أفاد بأن "العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيا في مراكز الإيواء بلغ 759300 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة: 31500".
وأوضحت أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 570 و1444 جريحًا
Just in
19 :11
الجديد: غارة تحذيرية على حارة صيدا
19 :08
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعًا لآليات العدو الإسرائيليّ وجنوده في خلة المحافر في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان
19 :07
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على معظم الأصول المركزية لقوات الباسيج في غرب إيران
19 :00
الوكالة الوطنية: غارة على نقطة للهيئة الصحية في حناوية ولا إصابات
18 :59
اليونيفيل: سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
18 :52
وزيرة التربية: كان لا بد من أن نضع خطة تربوية مرنة وواقعية توازن بين سلامة التلاميذ والأساتذة من جهة وحق كل تلميذ بالاستمرار بالتعلم
Other stories
"لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد!
تعميم صورة لقاصر مفقودة... هل تعرفون عنها شيئًا؟
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السرايا
بيان عاجل إلى سكان هذه القرى الجنوبية!
EXCLUSIVE
كواليس - نائب مرّ من أمام رعد بلا سلام ولا كلام!
توضيحٌ من بلديّة جونية: إليكم ما حصل...
EXCLUSIVE
خاص - الحزب يجدد الثقة ببري!
EXCLUSIVE
كواليس - نواب عارضوا التمديد يضحكون في سرّهم!
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه
ساعر لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان: إضعاف الحزب مصلحة مشتركة لإسرائيل ولبنان
باسيل استقبل جنبلاط: لدعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية
أبو زيد: مواقف الرئيس عون تؤكد أن الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن وتخدم جميع اللبنانيين
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز!
الرئيس عون في اليرزة: تغيير قائد الجيش أمر ممنوع وسلّتهم "رح تكون فاضية"
هيئة قضاء جبيل في "التيار" رداً على أبي رميا: تبدل موقفه من المقاعد الستة يثير التساؤلات لدى الناخب الجبيلي والمنتشرين
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية
دم كاهن القليعة بين العدوان الإسرائيلي والاستثمار السياسي… من يشعل الفتنة؟ رندا شمعون
بمبادرة من الوزير مرقص وحضوره المطران عبد الساتر احتفل بالقدّاس الإلهي على نيّة السلام في لبنان بمشاركة وتغطية اعلامية
البطريرك بعد استشهاد الخوري الراعي: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم وليعملوا على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
مذكرة توقيف بحق علي برو
