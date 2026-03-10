أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي، الذي أفاد بأن "العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيا في مراكز الإيواء بلغ 759300 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600، والعدد الإجمالي للعائلات النازحة: 31500".



وأوضحت أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 570 و1444 جريحًا