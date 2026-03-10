Tayyar Article
غارة تستهدف منطقة الليلكي
-
10 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
17 :41
باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسية:
- ثبت ان الحكومة غير جاهزة اقلّه لتنظيم سير النزوح واماكن الايواء، هذا عدا عن غيابها على كل الصعد الاقتصادية والمعيشية والامنية والعسكرية والدبلوماسية! اين هي الحكومة مثلاً من ماكينة دبلوماسية وتحرّك خارجي لخلق رأي عام متفهّم ومناصر للبنان، او لجلب دعم انساني؟
- كل ما قامت به السلطة هو انتظار الحرب الآتية على المنطقة وعلى لبنان من الخارج وقد اعترف بهذا الأمر علناً حتى الآن 3 وزراء من فريق رئيس الحكومة وانهم عارفون بقدوم الحرب، فماذا كانت خطّة الحكومة لتفاديها او للجهوزية بشأنها؟
-
17 :39
حزب الله: استهداف مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخيّة
-
17 :35
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يؤكد أن استهداف البنية التحتية المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة سابقة خطيرة
-
17 :35
باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسية:
- نحمّل السلطة اللبنانية المسؤولية ثالثاً لأنّها تقاعست عن قصد عن القيام بما وعدت به من استراتيجية دفاع وطني تحمي لبنان بدل ان تتركه فريسة للتدخلات والأوامر الخارجية وللانقسام الداخلي- نحمّل حزب الله ثانياً مسؤولية الحرب الحاصلة لأنّه ربط نفسه بغزّة اولاً وبإيران ثانياً واسنادهما بدل ان يكون رابط نفسه بلبنان ولبنان فقط- نحنا مع وقف فوري للنار، ومش مقبول لا بل جريمة يكون في لبنانيين وناطقين رسميين بإسم احزاب بتدعي لعدم وقف النار وكأنها ناسية ان كلفة خراب البلد واقتصاده بتوقع على اكتاف كل الشعب – نحنا اللبنانيين بضرائبنا واموالنا رح نعمّر بلدنا، معقول حدا لبناني يقول لإسرائيل كمّلي تكسير البلد؟
- منؤكّد على حزننا العميق على كل شهيد بيسقط دفاعاً عن لبنان وتضامننا مع كل لبناني جريح او فاقد لمنزله ورزقه وشغله، ووقوفنا الى جانب اهلنا النازحين وفتح بلداتنا وقلوبنا لهم مع تحميل الدولة مسؤولية رعايتهم، وعدم مساواتهم مع النازحين السوريين متل ما شفنا اليوم
- نحنا كتيار تكويننا السياسي والفكري والوطني منفكّر بمصلحة الوطن العليا والمصلحة العليا الآن هي حماية الوطن من الانجرار للفتنة وتحصين مجتمعنا من التحريض والانقسام الحاد لحدّ التقسيم، وهيدي طبيعتنا اساساً
- اليوم نحنا الوحيدين بالمعارضة ولكن نتعامل من موقع المسؤولية عن الوطن وشعبه، نتضامن ونصطف خلف الدولة والشرعية بمطلق الأحوال، ولكن ننتقد السلطة لكي تصلح اداءها لأن عواقب سوء الاداء تنعكس علينا جميعاً ويجب الانتقاد للتصحيح
- لبنان اليوم بحالة حرب، بتتطلّب معالجات واجراءات ومواقف استثنائية من الدولة والسلطة، من الأحزاب والقوى الفاعلة، ومن الناس
-
17 :31
القيادة المركزية الأميركية: جنودنا يقدمون الدعم لأكثر منظومة دفاع جوي متكاملة في تاريخ الشرق الأوسط
-
17 :28
غارة على بلدة عدشيت في قضاء النبطية
-
-
Other stories
-
-
-
بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب مرّ من أمام رعد بلا سلام ولا كلام!
-
توضيحٌ من بلديّة جونية: إليكم ما حصل...
-
EXCLUSIVE
خاص - الحزب يجدد الثقة ببري!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نواب عارضوا التمديد يضحكون في سرّهم!
-
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه
-
ساعر لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان: إضعاف الحزب مصلحة مشتركة لإسرائيل ولبنان
-
باسيل استقبل جنبلاط: لدعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية
-
أبو زيد: مواقف الرئيس عون تؤكد أن الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن وتخدم جميع اللبنانيين
-
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز!
-
الرئيس عون في اليرزة: تغيير قائد الجيش أمر ممنوع وسلّتهم "رح تكون فاضية"
-
هيئة قضاء جبيل في "التيار" رداً على أبي رميا: تبدل موقفه من المقاعد الستة يثير التساؤلات لدى الناخب الجبيلي والمنتشرين
-
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية
-
دم كاهن القليعة بين العدوان الإسرائيلي والاستثمار السياسي… من يشعل الفتنة؟ رندا شمعون
-
بمبادرة من الوزير مرقص وحضوره المطران عبد الساتر احتفل بالقدّاس الإلهي على نيّة السلام في لبنان بمشاركة وتغطية اعلامية
-
البطريرك بعد استشهاد الخوري الراعي: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم وليعملوا على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
-
مذكرة توقيف بحق علي برو
-
حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين)
-
كلمة لباسيل اليوم...
-
معركة الإطاحة بقائد الجيش: من ولماذا؟
-
-
Just in
-
17 :41
باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسية:
- ثبت ان الحكومة غير جاهزة اقلّه لتنظيم سير النزوح واماكن الايواء، هذا عدا عن غيابها على كل الصعد الاقتصادية والمعيشية والامنية والعسكرية والدبلوماسية! اين هي الحكومة مثلاً من ماكينة دبلوماسية وتحرّك خارجي لخلق رأي عام متفهّم ومناصر للبنان، او لجلب دعم انساني؟
- كل ما قامت به السلطة هو انتظار الحرب الآتية على المنطقة وعلى لبنان من الخارج وقد اعترف بهذا الأمر علناً حتى الآن 3 وزراء من فريق رئيس الحكومة وانهم عارفون بقدوم الحرب، فماذا كانت خطّة الحكومة لتفاديها او للجهوزية بشأنها؟
-
17 :39
حزب الله: استهداف مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخيّة
-
17 :35
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء يؤكد أن استهداف البنية التحتية المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة سابقة خطيرة
-
17 :35
باسيل بعد إجتماع الهيئة السياسية:
- نحمّل السلطة اللبنانية المسؤولية ثالثاً لأنّها تقاعست عن قصد عن القيام بما وعدت به من استراتيجية دفاع وطني تحمي لبنان بدل ان تتركه فريسة للتدخلات والأوامر الخارجية وللانقسام الداخلي- نحمّل حزب الله ثانياً مسؤولية الحرب الحاصلة لأنّه ربط نفسه بغزّة اولاً وبإيران ثانياً واسنادهما بدل ان يكون رابط نفسه بلبنان ولبنان فقط- نحنا مع وقف فوري للنار، ومش مقبول لا بل جريمة يكون في لبنانيين وناطقين رسميين بإسم احزاب بتدعي لعدم وقف النار وكأنها ناسية ان كلفة خراب البلد واقتصاده بتوقع على اكتاف كل الشعب – نحنا اللبنانيين بضرائبنا واموالنا رح نعمّر بلدنا، معقول حدا لبناني يقول لإسرائيل كمّلي تكسير البلد؟
- منؤكّد على حزننا العميق على كل شهيد بيسقط دفاعاً عن لبنان وتضامننا مع كل لبناني جريح او فاقد لمنزله ورزقه وشغله، ووقوفنا الى جانب اهلنا النازحين وفتح بلداتنا وقلوبنا لهم مع تحميل الدولة مسؤولية رعايتهم، وعدم مساواتهم مع النازحين السوريين متل ما شفنا اليوم
- نحنا كتيار تكويننا السياسي والفكري والوطني منفكّر بمصلحة الوطن العليا والمصلحة العليا الآن هي حماية الوطن من الانجرار للفتنة وتحصين مجتمعنا من التحريض والانقسام الحاد لحدّ التقسيم، وهيدي طبيعتنا اساساً
- اليوم نحنا الوحيدين بالمعارضة ولكن نتعامل من موقع المسؤولية عن الوطن وشعبه، نتضامن ونصطف خلف الدولة والشرعية بمطلق الأحوال، ولكن ننتقد السلطة لكي تصلح اداءها لأن عواقب سوء الاداء تنعكس علينا جميعاً ويجب الانتقاد للتصحيح
- لبنان اليوم بحالة حرب، بتتطلّب معالجات واجراءات ومواقف استثنائية من الدولة والسلطة، من الأحزاب والقوى الفاعلة، ومن الناس
-
17 :31
القيادة المركزية الأميركية: جنودنا يقدمون الدعم لأكثر منظومة دفاع جوي متكاملة في تاريخ الشرق الأوسط
-
17 :28
غارة على بلدة عدشيت في قضاء النبطية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السرايا
-
-
-
10 March 2026
-
بيان عاجل إلى سكان هذه القرى الجنوبية!
-
-
-
10 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب مرّ من أمام رعد بلا سلام ولا كلام!
-
-
-
10 March 2026
-
توضيحٌ من بلديّة جونية: إليكم ما حصل...
-
-
-
10 March 2026
-
خطوة جديدة لنيمار نحو مونديال 2026
-
-
10 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الحزب يجدد الثقة ببري!
-
-
-
10 March 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نواب عارضوا التمديد يضحكون في سرّهم!
-
-
-
10 March 2026
-
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه
-
-
-
10 March 2026
-
ساعر لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان: إضعاف الحزب مصلحة مشتركة لإسرائيل ولبنان
-
-
-
10 March 2026
-
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
-
-
-
10 March 2026