تلقّى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة.



وأكد عون والشرع أن "الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني من أي جهة أتى".