إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية
10 March 2026
47 mins ago
source: tayyar.org
وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما في أحياء حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطات الغدير والشياح.
وأوضح في بيان أن ما وصفه بأنشطة لحزب الله في هذه المناطق يدفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل ضده بقوة، مؤكداً أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان".
ودعا أدرعي السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن المناطق المذكورة حتى إشعار آخر، محذرًا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
Just in
14 :36
لاريجاني: مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب
14 :34
أكسيوس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الهجمات الانتقامية الإيرانية انخفضت بنسبة 90% بسبب تدمير قدرات الصواريخ
14 :29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار بعد رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل
14 :24
وزير الحرب الأميركي: سيكون هناك نهاية لهذه الحرب عندما يقرر ترامب
14 :20
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز! تتمة
14 :16
رئيس هيئة الأركان الأميركية: حققنا تقدمًا كبيراً في الحد من القدرات الصاروخية لإيران
أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرة دخول بعد نداء ترامب
10 March 2026
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز!
10 March 2026
الحرس الثوري: إيران هي من سيحسم نهاية الحرب
10 March 2026
الرئيس عون في اليرزة: تغيير قائد الجيش أمر ممنوع وسلّتهم "رح تكون فاضية"
10 March 2026
هيئة قضاء جبيل في "التيار" رداً على أبي رميا: تبدل موقفه من المقاعد الستة يثير التساؤلات لدى الناخب الجبيلي والمنتشرين
10 March 2026
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
10 March 2026
أفضل الأطعمة للحفاظ على استقرار سكر الدم
10 March 2026
iOS 26.4 من آبل.. أبرز المميزات والتغييرات الجديدة
10 March 2026
مي عز الدين عن حالتها الصحية.. "جراحة لم تكن سهلة"
10 March 2026
الغارديان: اعرف عدوك.. الدرس الأول من الهجوم على إيران هو أن ترامب بات عدوا لبريطانيا
10 March 2026