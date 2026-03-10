وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما في أحياء حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطات الغدير والشياح.



وأوضح في بيان أن ما وصفه بأنشطة لحزب الله في هذه المناطق يدفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل ضده بقوة، مؤكداً أن الجيش "لا ينوي المساس بالسكان".



ودعا أدرعي السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن المناطق المذكورة حتى إشعار آخر، محذرًا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

