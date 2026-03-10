حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين)
-
10 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
الجمهورية -
تبدو الصين شبه صامتة حيال المواجهة المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران، على رغم من أنّ إيران تُعدّ أحد مصادر الطاقة المهمّة للاقتصاد الصيني. في الواقع، هذا الصمت لا يعكس حياداً سلبياً بقدر ما يعكس تموضعاً استراتيجياً محسوباً. فبكين تقرأ التحوُّلات الدولية من زاوية مستقبلها. وبينما تنخرط واشنطن في إدارة صراعات مكلفة، تواصل الصين بناء شبكة نفوذ اقتصادي وبنيوي عابر للقارات، قد يشكّل إحدى الركائز الأساسية للنظام الدولي الذي يتشكّل تدريجياً.
منذ أكثر من عقد، تعمل الصين على توسيع حضورها العالمي عبر مبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع ضخم يربط عشرات الدول بسلسلة واسعة من الموانئ والسكك الحديد والطرق السريعة وشبكات الطاقة والاتصالات والبنى الرقمية. هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تعزيز التجارة، بل إلى إعادة رسم خرائط الترابط الاقتصادي العالمي.
تزامن التوسع الصيني مع مرحلة كانت فيها الولايات المتحدة تنفق تريليونات الدولارات في حروب طويلة في العراق وأفغانستان. وبينما استنزفت تلك الحروب الموارد الأميركية وأغرقت واشنطن في إدارة أزمات متلاحقة، كانت بكين تستثمر بهدوء في البنية التحتية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
ففي إفريقيا تحديداً، تحوّلت الصين خلال عقدَين إلى أحد أبرز الشركاء الاقتصاديِّين للقارة، بتمويل استثمارات وعقود طويلة الأمد، لا عبر التدخّل العسكري أو فرض العقوبات أو تغيير الأنظمة.
بالتوازي مع ذلك، تعمل بكين على تقليص الاعتماد العالمي على الدولار. فقد أنشأت نظام المدفوعات الدولي Cross-Border Interbank Payment System ليكون بديلاً جزئياً لنظام SWIFT، يؤشر إلى تحوُّلات تدريجية في بنية النظام المالي العالمي.
وقد بدأت هذه التحوُّلات تظهر في سوق الطاقة، حيث جرت بعض الصفقات النفطية بين الصين والسعودية بعملات غير الدولار، ما أعاد فتح النقاش حول مستقبل نظام "البترودولار" الذي شكّل منذ سبعينات القرن الماضي أحد أعمدة القوة المالية الأميركية.
لكنّ هذه الصورة ليست أحادية الاتجاه. فالمنافسة الدولية لم تعُد تدور حول النفوذ العسكري فقط، بل حول رسم طرق التجارة العالمية الجديدة. وفي هذا السياق برز مشروع India–Middle East–Europe Economic Corridor الذي تقوده الهند بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول الشرق الأوسط، والذي طُرح رسمياً خلال قمة مجموعة العشرين عام 2023.
يهدف هذا الممر الاقتصادي إلى ربط الهند بأوروبا عبر الخليج والشرق الأوسط من خلال شبكة متكاملة من الموانئ والسكك الحديد وخطوط الطاقة والكابلات الرقمية، بما يختصر زمن التجارة بين آسيا وأوروبا ويعزّز سلاسل الإمداد العالمية، ويقدّم في الوقت نفسه بديلاً جزئياً للمبادرة الصينية.
مع ذلك، من المبكر الجزم بأنّ الكلفة الاستراتيجية والاقتصادية لمبادرة الحزام والطريق أقل من كلفة هذا المشروع المنافس. فالمبادرة الصينية تمتد عبر قارات متعدّدة وتضمّ مئات المشاريع، وقد واجه بعضها صعوبات مالية أو سياسية دفعت بكين في أكثر من حالة إلى إعادة جدولة ديون أو إعادة هيكلة التمويل. وهذا يعني أنّ الكلفة الحقيقية للمشروع الصيني ما زالت مفتوحة على المدى الطويل، وربما أكثر تعقيداً ممّا يُعتقد.
في المقابل، ليس محسوماً أيضاً أنّ ميزان المبادرة الدولية يميل تلقائياً لمصلحة الصين. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك أدوات قوّة واسعة - عسكرية ومالية وتكنولوجية - تمكّنها من محاولة تطويق الصعود الصيني أو الحدّ من توسعه، سواء عبر تحالفاتها في آسيا والمحيطَين الهندي والهادئ أو عبر دعم مشاريع اقتصادية بديلة تربط بين قارات مختلفة.
الحرب الدائرة في المنطقة لا يقتصر تأثيرها على إيران وحدها. فدول الخليج العربي تجد نفسها أيضاً أمام معادلات أمنية واقتصادية دقيقة، فيما يبقى لبنان أحد أكثر الأطراف هشاشة بحُكم موقعه وتوازناته الداخلية. وفي المقابل، يؤدّي ارتفاع أسعار النفط والغاز الناتج من هذه التوترات إلى ضغط اقتصادي مباشر على الاقتصادات الصناعية الكبرى، ولا سيما في أوروبا والصين، حيث ترتفع كلفة الإنتاج وتتأثر سلاسل الإمداد.
المشاريع المتنافسة تحمل بُعداً جيوسياسياً إضافياً. فإذا نجح مشروع الربط التجاري بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط، تسعى إسرائيل إلى الاستفادة منه، لتتحوّل إلى نقطة تقاطع لوجستية بين الشرق والغرب، خصوصاً إذا تطوّرت شبكات الموانئ والسكك الحديد التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. مثل هذا التحوّل قد يمنح الاقتصاد الإسرائيلي دوراً جديداً في سلاسل التجارة العالمية، إذا سمحت البيئة الجيوسياسية بذلك.
هنا يمكن قراءة الصمت الصيني كرؤية تعتبر أنّ موازين القوّة في العالم لا تتغيّر فقط عبر الحروب، بل أيضاً عبر القدرة على رسم طرق التجارة وبناء شبكات الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية التي ستشكّل العمود الفقري للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.
-
Just in
-
11 :32
غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف مبنى سكني في منطقة العباسية بمدينة صور
-
11 :26
مصادر لـ"CNN": إدارة ترامب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود
-
11 :24
الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل
-
11 :21
البطريرك الراعي يذيع بيانًا بعنوان "دم الكاهن صرخة ضمير في وجه العنف" الحادية عشرة والنصف من بكركي
-
11 :19
مذكرة توقيف بحق علي برو تتمة
-
11 :04
كلمة لباسيل اليوم... تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
كلمة لباسيل اليوم...
-
معركة الإطاحة بقائد الجيش: من ولماذا؟
-
بالصورة: مأساة في النميرية... استشهاد عائلة بكاملها!
-
درغام: إذا انهار الجيش سقطت الدولة
-
لبنان والخطر الأكبر: الاحتلال والانحلال والحرب الأهلية
-
إنذار اسرائيلي عاجل إلى سكان صور وصيدا
-
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات
-
في ضهر البيدر .. جريمة قتل مروّعة!
-
تحذير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان!
-
الكلمة للميدان فقط!
-
الحملة على قائد الجيش.. مخطط لإشعال فتنة أهلية داخلية
-
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
الأخبار: السلطة تستجدي التفاوض مقابل إهمال اميركي لعون وسلام
-
الميادين: في كمين محكم... المقاومة في لبنان تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام
-
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري
-
المقاومة: استدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم
-
اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
-
Just in
-
11 :32
غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف مبنى سكني في منطقة العباسية بمدينة صور
-
11 :26
مصادر لـ"CNN": إدارة ترامب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود
-
11 :24
الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل
-
11 :21
البطريرك الراعي يذيع بيانًا بعنوان "دم الكاهن صرخة ضمير في وجه العنف" الحادية عشرة والنصف من بكركي
-
11 :19
مذكرة توقيف بحق علي برو تتمة
-
11 :04
كلمة لباسيل اليوم... تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مسؤول إيراني كبير: بعض الدول تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
-
-
10 March 2026
-
مذكرة توقيف بحق علي برو
-
-
-
10 March 2026
-
كلمة لباسيل اليوم...
-
-
-
10 March 2026
-
أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب
-
-
10 March 2026
-
ألمانيا تعلن سحب موظفي سفارتها في العراق مؤقتاً
-
-
-
10 March 2026
-
كيفانش تاتليتوغ يستعرض وسامته بإطلالة جديدة
-
-
10 March 2026
-
نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد!
-
-
10 March 2026
-
معركة الإطاحة بقائد الجيش: من ولماذا؟
-
-
-
10 March 2026
-
بالصورة: مأساة في النميرية... استشهاد عائلة بكاملها!
-
-
-
10 March 2026
-
فلسطين تحذر من دعوات إسرائيلية لذبح قرابين في المسجد الأقصى
-
-
10 March 2026