بالصورة: مأساة في النميرية... استشهاد عائلة بكاملها!
10 March 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
استفاقت بلدة النميرية على هول المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي الليلة الماضية، وأدت الى استشهاد 6 من افراد عائلة واحدة من آل حمدان، ولا تزال امراة مفقودة تحت الركام، وذلك بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى سكنيا في حي الغبرة في البلدة، ودمره لحظة تواجد وتجمع عائلة المواطن احمد حسن حمدان للافطار.
أدت الغارة الى استشهاد حمدان وزوجته نجيبة عباس علول (مفقودة حتى اللحظة) وبناتهم كوثر، فاطمة، بتول وولداها الطفلين جهاد وفاطمة (رضيعة) عباس زيعور.
وتواصل فرق من الدفاع المدني وفرق الاسعاف من مختلف الجمعيات عملية رفع الانقاض من المبنى.
Just in
11 :32
غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف مبنى سكني في منطقة العباسية بمدينة صور
11 :26
مصادر لـ"CNN": إدارة ترامب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود
11 :24
الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل
11 :21
البطريرك الراعي يذيع بيانًا بعنوان "دم الكاهن صرخة ضمير في وجه العنف" الحادية عشرة والنصف من بكركي
11 :19
مذكرة توقيف بحق علي برو تتمة
11 :16
حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين) تتمة
