استفاقت بلدة النميرية على هول المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي الليلة الماضية، وأدت الى استشهاد 6 من افراد عائلة واحدة من آل حمدان، ولا تزال امراة مفقودة تحت الركام، وذلك بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى سكنيا في حي الغبرة في البلدة، ودمره لحظة تواجد وتجمع عائلة المواطن احمد حسن حمدان للافطار.

أدت الغارة الى استشهاد حمدان وزوجته نجيبة عباس علول (مفقودة حتى اللحظة) وبناتهم كوثر، فاطمة، بتول وولداها الطفلين جهاد وفاطمة (رضيعة) عباس زيعور.

وتواصل فرق من الدفاع المدني وفرق الاسعاف من مختلف الجمعيات عملية رفع الانقاض من المبنى.