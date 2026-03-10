كتب النائب أسعد درغام على منصة "إكس":



"لماذا كل هذا الهجوم على الجيش وقائده؟ ألا تعلمون أنّه إذا انهار الجيش سقطت الدولة وانهار البلد؟ اتقوا الله. الجيش هو خشبة الخلاص الوحيدة، وحمايته مسؤولية وطنية قبل أي حسابات أخرى".