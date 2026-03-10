

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان مدينتي صور وصيدا في جنوب لبنان.



وكتب عبر امس:



سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر



البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر

