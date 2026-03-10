صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



بنزين 95 أوكتان: 2,004,000 ليرة لبنانية (+90,000)بنزين 98 أوكتان: 2,047,000 ليرة لبنانية (+90,000)المازوت (ديزل): 1,869,000 ليرة لبنانية (+218,000)الغاز: 1,601,000 ليرة لبنانية (+184,000)